Restanțele la întreținere ale chiriașilor. Ce riscuri trebuie să își asume proprietarii

Restanțele la întreținere ale chiriașului pot transforma viața proprietarului într-un adevărat coșmar. În România, legislația prevede clar că proprietarul unei locuințe este cel responsabil în fața asociației de proprietari și a furnizorilor de utilități pentru plata cheltuielilor de întreținere, chiar dacă spațiul este închiriat unui chiriaș. Asta înseamnă că, în cazul în care chiriașul nu își achită obligațiile, povara financiară revine în cele din urmă proprietarului.

Conform Legii 196/2018, proprietarul răspunde pentru plata cotelor de întreținere și a utilităților aferente spațiului său, indiferent dacă acesta este folosit personal, dat în comodat sau închiriat. Asociația de proprietari și furnizorii pot recupera aceste sume direct de la proprietar, inclusiv prin executare silită.

Asociațiile de proprietari pot stabili penalități pentru întârzierile la plată, ce pot ajunge până la 0,2% pe zi din suma restantă, aplicate după o lună de întârziere. În plus, după o întârziere de peste 60 de zile, asociația poate iniția acțiuni în instanță împotriva proprietarului și are dreptul să instituie o ipotecă legală pe apartament pentru datoriile acumulate.

Dacă proprietarul nu își achită restanțele, asociația poate demara executarea silită. În plus, autoritățile locale pot exercita dreptul de preempțiune asupra locuinței scoase la vânzare în cadrul acestei proceduri, pentru a recupera datoriile la întreținere, arată Avocatnet.ro.

Situația este similară și în relația cu furnizorii de utilități. Aceștia pot da în judecată proprietarul dacă factura nu este plătită în termen de 60 de zile și au obligația să notifice înainte de a începe procedurile legale. Totuși, este interzisă sistarea serviciilor la nivelul întregului condominiu din cauza restanțelor unuia sau mai multor proprietari.

Proprietarul, după ce achită datoriile către asociație, poate încerca recuperarea sumelor de la chiriaș, inclusiv printr-un proces civil sau prin rezilierea contractului de închiriere.

Totuși, în lipsa unui contract scris și înregistrat fiscal, aceste demersuri pot deveni dificile și riscante, proprietarul putând fi chiar anchetat pentru evaziune fiscală.

De asemenea, recuperarea cheltuielilor de întreținere se face printr-o acțiune separată față de cea pentru chirie, iar executarea silită a chiriașului este posibilă doar pentru plata chiriei restante, nu și a întreținerii.

La vânzarea proprietății, proprietarul trebuie să prezinte o adeverință de la asociația de proprietari care să ateste că toate datoriile sunt plătite. În cazul existenței unor restanțe, noul cumpărător trebuie să accepte preluarea integrală a acestora. Notarii nu pot autentifica actele de vânzare fără această adeverință, iar asociația are obligația să o elibereze în cel mult trei zile lucrătoare.