Politica

Remus Pricopie: Democrația poate fi atacată chiar din interior de cei care îi folosesc libertățile pentru a câștiga putere

Remus Pricopie: Democrația poate fi atacată chiar din interior de cei care îi folosesc libertățile pentru a câștiga putereRectorul SNSPA, Remus Pricopie. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Democrația poate fi atacată chiar din interior de către cei care îi folosesc libertățile pentru a câștiga putere și apoi pentru a o deturna, a declarat marți rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie. El a spus că ascensiunea radicalismului este alimentată și de eșecurile celor care guvernează.

Mesajul a fost transmis de Ziua Internațională a Democrației, marcată anual la 15 septembrie. Remus Pricopie a vorbit despre modul în care libertățile democratice pot fi folosite de formațiuni sau politicieni care, după ce ajung la putere, pot încerca să limiteze tocmai aceste libertăți.

Remus Pricopie: Participarea la alegeri nu face automat un partid democratic

„De Ziua Internațională a Democrației, merită să ne amintim că participarea la alegeri nu face automat un partid democratic. Cei care instigă la ură, transformă adversarii în dușmani, răspândesc teorii ale conspirației și se proclamă singurii reprezentanți autentici ai poporului pot folosi libertățile democrației chiar pentru a o slăbi”, a scris Remus Pricopie pe Facebook.

Rectorul SNSPA a legat ascensiunea radicalismului și de modul în care sunt administrate problemele societății de către cei aflați la guvernare.

„Dar ascensiunea radicalismului este alimentată și de eșecurile celor care guvernează. Problemele ignorate, privilegiile, abuzurile și lipsa rezultatelor produc nemulțumirea pe care extremiștii o exploatează”, a transmis Pricopie.

„Democrația nu se apără numai condamnând extremismul”

În opinia rectorului SNSPA, apărarea democrației presupune mai mult decât condamnarea formațiunilor și discursurilor extremiste.

„Democrația nu se apără numai condamnând extremismul, ci se apără prin instituții care funcționează, reguli respectate, bună guvernare și responsabilitate”, a susținut Remus Pricopie.

El a avertizat că nemulțumirea acumulată în societate poate fi exploatată de cei care promit că vor reda oamenilor puterea de decizie.

„Altfel, cei care promit astăzi că vor reda vocea poporului pot decide mâine cine mai are dreptul să vorbească”, a mai transmis Pricopie.

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