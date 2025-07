Sport Remiză spectaculoasă la Sibiu, între Hermannstadt și Metaloglobus







FC Hermannstadt a remizat pe teren propriu cu Metaloglobus, scor 2-2, după ce a condus cu 2-0 la pauză. Sibienii au două puncte după două etape, iar bucureștenii obțin primul punct al sezonului.

FC Hermannstadt și Metaloglobus au încheiat la egalitate, scor 2-2, în deschiderea etapei a doua din Superliga 2025. Partida disputată vineri la Sibiu a fost una spectaculoasă, cu două reprize diametral opuse. Gazdele au condus cu 2-0 la pauză, dar bucureștenii au revenit după pauză și au smuls primul punct al sezonului.

Prima repriză: avantaj de două goluri pentru sibieni

Sibienii au început în forță și au deschis scorul rapid, în minutul 3. La primul corner al partidei, Tiberiu Căpușă a marcat cu o lovitură de cap, profitând de erorile defensive ale oaspeților.

FC Hermannstadt și-a majorat avantajul în minutul 40. Ianis Stoica a înscris pentru 2-0, după o eroare gravă în apărarea bucureștenilor. A fost al doilea gol în două meciuri pentru atacantul sibienilor.

Metaloglobus a avut șansa să reducă din diferență chiar înainte de pauză, însă Ubbink a ratat o ocazie uriașă.

La cabine, FC Hermannstadt conducea meritat cu 2-0.

A doua repriză: revenire spectaculoasă pentru Metaloglobus

Antrenorul Mihai Teja a schimbat ofensiva în startul reprizei secunde, iar mutările sale s-au dovedit inspirate. În minutul 58, Zakir, introdus pe teren cu doar cinci minute înainte, a marcat cu capul, reducând din diferență.

Metaloglobus a egalat în minutul 77, prin Huiban, care a înscris cu un șut precis din interiorul careului, profitând de o apărare ezitantă a sibienilor.

Scorul final a fost 2-2, Metaloglobus reușind astfel să revină spectaculos după ce a fost condusă cu 2-0.

Reacții după meci

Mihai Teja, antrenor Metaloglobus: „Sunt mulțumit de reacția echipei în repriza a doua. A fost un meci greu, am întâlnit o echipă bună, dar am avut atitudine și am revenit. E un punct important pentru moral.”

Marius Măldărășanu, antrenor Hermannstadt: „Am avut jocul în mână, dar l-am pierdut pe fondul erorilor personale. Este dezamăgitor să pierzi două puncte în astfel de condiții.”

FC Hermannstadt – Metaloglobus 2-2 (2-0)

Marcatori: 1-0 Tiberiu Căpușă (3) 2-0 Ianis Stoica (40) 2-1 Zakir (58) 2-2 Huiban (77)

Cartonașe galbene: Neguț 90+5 / Bruno Moreira 86, Kouadio 90+5

Arbitru central: Iulian Călin VAR: Radu Petrescu

Echipele de start

HERMANNSTADT: Căbuz – Căpușă, Ionuț Stoica, Selimovic – S. Balaure, Biceanu (Diogo Batista 83), A. Ivanov, D. Albu (Antwi 61), L. Stancu (K. Ciubotaru 61) – A. Chițu (S. Buș 70), Ianis Stoica (Neguț 70). Antrenor: Marius Măldărășanu

METALOGLOBUS: Gavrilaș – Kouadio, G. Dumitru (R. Neacșu 55), Caramalău, A. Sava – D. Irimia (L. Liș 68), Bruno Moreira, Sabater (R. Milea 52), Al. Irimia (Zakir 53) – Huiban, Ubbink (Visic 68). Antrenor: Mihai Teja