Regulile de iarnă pentru curățarea trotuarelor. Amenzi de până la 2.000 de lei pentru bucureșteni

Ninsorile căzute în București readuc în atenție obligațiile legale privind deszăpezirea trotuarelor. Proprietarii de imobile și operatorii economici trebuie să curețe zăpada și gheața din fața clădirilor în cel mult 24 de ore de la încetarea ninsorii.

În caz contrar, aceștia riscă sancțiuni contravenționale care pot ajunge până la 2.000 de lei, potrivit informațiilor comunicate de Primăria Municipiului București.

Autoritățile locale precizează că responsabilitatea revine atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Verificările sunt realizate de Poliția Locală a Capitalei și de structurile similare din sectoare, care constată abaterile și aplică sancțiunile prevăzute de legislație.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au explicat pentru Digi24.ro care sunt obligațiile stabilite prin normele de salubrizare.

Conform instituției, „Potrivit prevederilor din anexa nr.1 HCGMB NR.120/2010 privind normele de salubrizare, persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției și să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, de la sediile de firme, curți și terenuri deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.”

Aceleași reguli vizează și îndepărtarea țurțurilor care pot reprezenta un pericol pentru pietoni. Curățarea trotuarelor și gestionarea corectă a zăpezii contribuie la prevenirea accidentelor și la menținerea circulației în condiții de siguranță.

În cazul nerespectării obligațiilor, legea prevede amenzi diferențiate. Primăria Municipiului București arată că „Încălcarea prevederilor atrage sancțiuni contravenționale, după cum urmează:

Pentru persoane fizice: Amendă contravențională pentru nerespectarea obligațiilor de salubrizare - inclusiv necurățarea zăpezii și gheții de pe trotuarul din fața imobilului - de la 200 lei până la 500 lei pentru fiecare contravenție.

Pentru persoane juridice (inclusiv Asociațiile de Proprietari /Administrații de imobile) Amendă contravențională pentru nerespectarea acelorași obligații (curățarea zăpezii și gheții de pe trotuarele aferente imobilelor pe care le administrează/țin în folosință) - de la 500 lei până la 2.000 lei, conform prevederilor Hotărârii nr. 120/2010.”

Instituția mai precizează că „Poliția Locală a Capitalei și polițiile de sector constată contravențiile și aplică sancțiuni la 24 de ore după încetarea ninsorii, conform procedurii stabilite.”

Normele de salubrizare stabilesc că zăpada și gheața trebuie îndepărtate imediat după depunere, fără a depăși termenul de 24 de ore. De asemenea, depozitarea trebuie făcută astfel încât să nu blocheze circulația auto sau pietonală.

Autoritățile interzic aruncarea zăpezii pe carosabil sau pe spațiile verzi. Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități comerciale pe domeniul public au obligația de a menține curățenia în perimetrul în care operează.

Pe lângă aceste prevederi, Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale stabilește obligații suplimentare, inclusiv curățarea șanțurilor, rigolelor și întreținerea clădirilor.

Poliția Locală monitorizează respectarea normelor în perioada sezonului rece. Verificările au loc după episoadele de ninsoare, iar sancțiunile sunt aplicate în cazul constatării neregulilor.

Reprezentanții municipalității subliniază că măsurile urmăresc menținerea siguranței publice și reducerea riscurilor generate de acumulările de zăpadă și polei.