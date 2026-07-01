Social

Registrul de evidență fiscală intră în era digitală. Noi reguli pentru companiile din România

Comentează știrea
Registrul de evidență fiscală intră în era digitală. Noi reguli pentru companiile din Românialaptop. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Registrul de evidență fiscală, document folosit de firmele plătitoare de impozit pe profit pentru stabilirea rezultatului fiscal și calculul impozitului datorat, va putea fi completat și în format electronic, anunță Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Noile reguli actualizează modelul registrului și urmăresc simplificarea obligațiilor fiscale, în linie cu procesul de digitalizare a administrației fiscale.

Registrul de evidență fiscală se schimbă după peste 20 de ani. Nazare, despre noile reguli

Alexandru Nazare a adăugat că această regulă veche se aplică de peste 20 de ani.

„Actualizăm o regulă veche de peste 20 de ani și o aducem într-o formă mai clară, mai simplă și mai apropiată de modul în care funcționează astăzi companiile”, a declarat ministrul.

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare. Sursă foto: Facebook

Acesta a explicat că introducerea posibilității de completare în format electronic va reduce birocrația și costurile administrative suportate de firme.

„Registrul de evidență fiscală este un instrument tehnic important pentru calculul impozitului pe profit, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămână blocat în proceduri rigide sau în formate depășite. Permiterea completării registrului și în format electronic reduce birocrația, costurile administrative și timpul pierdut de contribuabili cu obligații de conformare. Mediul de afaceri are nevoie de reguli clare, formulare mai ușor de aplicat și mai puțină ambiguitate în relația cu administrația fiscală. Digitalizarea nu trebuie să rămână un concept abstract, ci trebuie să se vadă în proceduri concrete, în documente mai simple și în interacțiuni mai firești cu statul”, a mai spus Alexandru Nazare.

Cum se va completa Registrul de evidență fiscală

Potrivit noilor reglementări, registrul va cuprinde informațiile care stau la baza determinării rezultatului fiscal, indiferent dacă acesta este profit sau pierdere, precum și datele folosite la calculul impozitului pe profit declarat.

Informațiile vor fi înscrise în ordine cronologică, pentru a facilita verificarea și identificarea operațiunilor fiscale de către autorități.

Registrul va continua să fie completat trimestrial și/sau anual, în funcție de perioada fiscală aplicabilă fiecărui contribuabil.

Măsura nu schimbă modul de calcul al impozitului pe profit

Ministerul Finanțelor mai arată că modificarea are un caracter exclusiv tehnic și administrativ și nu aduce schimbări în ceea ce privește regulile de calcul al impozitului pe profit.

Stiri calde

23:56 - Opulență și țărănie la Washington. Cum fac americanii "mișto" de ambasadorul Andrei Muraru

23:49 - Constituția de la 1866, piatra unghiulară a constituționalismului românesc

23:42 - Cerere în căsătorie pe unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume. Aventura celor doi s-a încheiat la poliție

23:34 - Decizie strategică la Kiev. Ucraina începe exportul de tehnologie militară și drone către țările partenere

23:25 - Prețul aurului își revine parțial după cel mai dureros trimestru din ultimii 13 ani. Ce urmează pentru metalul prețios

23:14 - Ce s-a ales de Dacia Lăstun, cel mai controversat experiment auto din istoria României

HAI România!

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Lucian Duță, despre scandalul azilelor de la Bihor. „Un circ pe care l-am mai văzut. Rămâne tragedia acelor 400 de oameni

Lucian Duță, despre scandalul azilelor de la Bihor. „Un circ pe care l-am mai văzut. Rămâne tragedia acelor 400 de oa...

România, un azil la nivel național

România, un azil la nivel național

Proiecte speciale