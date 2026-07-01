Registrul de evidență fiscală, document folosit de firmele plătitoare de impozit pe profit pentru stabilirea rezultatului fiscal și calculul impozitului datorat, va putea fi completat și în format electronic, anunță Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Noile reguli actualizează modelul registrului și urmăresc simplificarea obligațiilor fiscale, în linie cu procesul de digitalizare a administrației fiscale.

Alexandru Nazare a adăugat că această regulă veche se aplică de peste 20 de ani.

„Actualizăm o regulă veche de peste 20 de ani și o aducem într-o formă mai clară, mai simplă și mai apropiată de modul în care funcționează astăzi companiile”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că introducerea posibilității de completare în format electronic va reduce birocrația și costurile administrative suportate de firme.

„Registrul de evidență fiscală este un instrument tehnic important pentru calculul impozitului pe profit, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămână blocat în proceduri rigide sau în formate depășite. Permiterea completării registrului și în format electronic reduce birocrația, costurile administrative și timpul pierdut de contribuabili cu obligații de conformare. Mediul de afaceri are nevoie de reguli clare, formulare mai ușor de aplicat și mai puțină ambiguitate în relația cu administrația fiscală. Digitalizarea nu trebuie să rămână un concept abstract, ci trebuie să se vadă în proceduri concrete, în documente mai simple și în interacțiuni mai firești cu statul”, a mai spus Alexandru Nazare.

Potrivit noilor reglementări, registrul va cuprinde informațiile care stau la baza determinării rezultatului fiscal, indiferent dacă acesta este profit sau pierdere, precum și datele folosite la calculul impozitului pe profit declarat.

Informațiile vor fi înscrise în ordine cronologică, pentru a facilita verificarea și identificarea operațiunilor fiscale de către autorități.

Registrul va continua să fie completat trimestrial și/sau anual, în funcție de perioada fiscală aplicabilă fiecărui contribuabil.

Ministerul Finanțelor mai arată că modificarea are un caracter exclusiv tehnic și administrativ și nu aduce schimbări în ceea ce privește regulile de calcul al impozitului pe profit.