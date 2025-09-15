Recycline: Atelierul din Chișinău unde plasticul se transformă în artă și mobilier sustenabil

Pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de poluare și sustenabilitate, reciclarea capătă noi sensuri prin proiecte inovatoare. Un exemplu notabil vine din Chișinău, unde Cristina Tocari, o tânără antreprenoare cu viziune, a transformat plasticul într-o resursă valoroasă prin atelierul „Recycline”.

Cristina Tocari, absolventă a Facultății de Administrare Economică și Socială de la Strasbourg, Franța, a fost mereu atrasă de ideea de a contribui la o schimbare reală, dar și de a crea un impact semnificativ asupra mediului. După o perioadă de studii și cercetare în străinătate, Cristina s-a întors în Republica Moldova cu dorința de a pune în practică ideile și principiile învățate. „Căutam un domeniu care să îmbine pasiunile și valorile mele. Recycline a fost soluția perfectă pentru a-mi pune în aplicare expertiza, dar și pentru a adresa o problemă locală majoră – poluarea cu plastic", povestește Cristina.

Începuturile „Recycline” au fost modeste, dar vizionare. Cristina și echipa sa au început prin a colecta și transforma plasticul de tipul 2 și 5 – materialele din care sunt făcute ambalajele de la produse de igienă, detergenți sau lactate – în bijuterii handmade și obiecte de decor. Însă viziunea a evoluat rapid, iar azi atelierul a extins procesul de producție și la mobilier ecologic, cum ar fi scaune realizate din aproximativ 2.000 de capace de sticlă.

Cristina crede cu tărie că plasticul nu trebuie privit doar ca un deșeu, ci ca o materie primă care, corect prelucrată, poate deveni un material valoros. „În loc să ajungă într-o groapă de gunoi, plasticul poate găsi o a doua viață. Este o resursă pe care, dacă o procesăm corect, o putem transforma în produse cu valoare adăugată”, afirmă Cristina.

Proiectul „Recycline” nu se limitează doar la procesarea plasticului, ci include și o componentă educativă esențială. Cristina și echipa sa lucrează activ pentru a educa publicul, în special tinerii, despre importanța reciclării și cum să recunoască și să separe plasticul corect. „Fiecare tip de plastic are un marcaj distinct care indică tipul materialului, iar oamenii trebuie să știe ce pot recicla și ce nu”, explică Cristina.

Astfel, procesul de reciclare la Recycline este meticulos. Plasticul este colectat, curățat, mărunțit, topit și apoi transformat în produse finale, fie bijuterii unicat, fie mobilier durabil. Aceste produse nu sunt doar elemente funcționale, ele reprezintă un simbol al unui stil de viață mai conștient și mai responsabil față de mediu.

Un alt aspect semnificativ al „Recycline” este componenta socială. Cristina a fondat acest atelier pentru a încuraja reciclarea și pentru a sprijini o comunitate mai largă în adoptarea unui comportament sustenabil. „Este esențial ca oamenii să înțeleagă că fiecare acțiune mică contează. Nu e vorba doar de reciclarea plasticului, ci de formarea unui obicei de viață responsabil. Iar acest lucru trebuie să înceapă de la educație”, spune Cristina.

Pentru a spori impactul educațional, Recycline a demarat campanii de colectare a capacelor de plastic în școli, un demers prin care tinerii sunt învățați să aprecieze importanța reciclării încă de la vârste fragede. Totodată, atelierul colaborează cu diverse afaceri locale care adoptă politici de reciclare și sustenabilitate. „Este vorba despre construirea unei culturi a reciclării, iar acest lucru nu se poate face de unul singur. Este un efort colectiv care necesită implicare din partea întregii comunități”, adaugă Cristina.

Una dintre realizările semnificative ale „Recycline” a fost lansarea unei linii de mobilier din plastic reciclat. Această extindere a activității nu doar că a diversificat gama de produse, dar a și demonstrat că materialele reciclate pot fi folosite pentru a crea obiecte nu doar utile, ci și estetice. Scaunele, care sunt realizate din mii de capace de sticlă, nu sunt doar durabile, ci și un exemplu perfect de cum deșeurile pot fi transformate într-un design modern și funcțional.

De asemenea, cu ajutorul unui grant de dezvoltare, echipa „Recycline” a investit în tehnologii noi care le permit să proceseze cantități mai mari de plastic și să producă mai multe obiecte de mobilier ecologic. Acesta este doar începutul, iar Cristina speră să poată extinde activitatea și să implementeze tehnologia de imprimare 3D pentru a crea mobilier personalizat din plastic reciclat.

Chiar dacă prețul produselor „Recycline” este, poate, mai ridicat decât al altor obiecte de pe piață, Cristina subliniază că acest lucru nu înseamnă că cumpărătorii plătesc doar pentru un produs fizic. „Cumpărătorii nu plătesc doar pentru o bijuterie sau un scaun, ci pentru un set de valori pe care le susținem: sustenabilitate, responsabilitate față de mediu și inovație. Produsele noastre sunt mai mult decât simple obiecte, ele sunt un simbol al unui stil de viață conștient și al unui angajament față de viitorul planetei", spune Cristina.

Acesta este un aspect fundamental al afacerii „Recycline” – un preț care reflectă investiția în educație, tehnologie, dar și în viitorul unui mediu mai curat. „Fiecare produs pe care îl vindem este un pas mai aproape de o lume mai responsabilă. Oamenii care aleg să cumpere produsele noastre aleg să fie parte din această schimbare. Nu e vorba doar despre a cumpăra, ci despre a susține o mișcare care ne afectează pe toți”, adaugă Cristina.

Cristina este încrezătoare că schimbarea se poate produce doar atunci când fiecare dintre noi își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale. „Schimbarea nu vine ușor, dar este posibilă. Este nevoie de eforturi colective și de o schimbare a mentalității noastre. Noi ne propunem să facem acest pas, dar pentru a avea un impact real, trebuie ca fiecare să contribuie în felul său”, spune Cristina.

Pe termen lung, „Recycline” își propune să dezvolte campanii mai mari de colectare a plasticului, să îmbunătățească educația ecologică și să extindă impactul afacerii pe piețele internaționale. Cristina crede că pentru ca schimbarea să fie cu adevărat durabilă, trebuie să investim în educație, tehnologie și colaborare. „Cred în viitorul sustenabil și știu că împreună putem construi o lume mai curată și mai frumoasă.”

Într-o perioadă în care poluarea cu plastic devine tot mai gravă, proiecte ca „Recycline” ne reamintesc că fiecare dintre noi are puterea de a face o diferență. Fie că este vorba de a colecta capace de plastic, de a încuraja reciclarea în școli sau de a cumpăra produse ecologice, fiecare acțiune contribuie la un viitor mai curat. Cristina Tocari și echipa sa nu doar că transformă plasticul într-un produs valoros, ci educă întreaga comunitate să adopte un stil de viață mai sustenabil. Un exemplu viu că, atunci când inovația întâlnește responsabilitatea, se poate construi un viitor mai verde pentru toți.