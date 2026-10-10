Robin Fellhauer, jucătorul formației Augsburg, a intrat în istoria Bundesligii după ce a înscris la numai opt secunde de la fluierul de start al partidei cu Bayern München, disputată sâmbătă.

Potrivit agenției Associated Press, furnizorul de statistici Opta a confirmat că este cel mai rapid gol înregistrat vreodată în prima ligă germană, competiție înființată în 1963.

Reușita a venit chiar după lovitura de începere a celor de la Bayern. Jucătorii campioanei au trimis mingea înapoi către portarul Manuel Neuer, însă Fellhauer a profitat de moment și a intervenit asupra fazei înainte ca goalkeeperul să poată degaja.

Fotbalistul lui Augsburg a interceptat încercarea de degajare, a trimis mingea peste apărare și a profitat de faptul că poarta era rămasă liberă pentru a deschide scorul.

Până la reușita lui Fellhauer, recordul pentru cel mai rapid gol din Bundesliga era împărțit de doi jucători. Kevin Volland marcase după nouă secunde pentru Hoffenheim, într-un meci împotriva lui Bayern München din 2015.

Tot nouă secunde îi fuseseră necesare lui Karim Bellarabi pentru a înscrie în partida dintre Bayer Leverkusen și Borussia Dortmund, disputată în 2014.

Bundesliga măsoară timpul golurilor cu o precizie de o secundă, iar reușita lui Fellhauer a depășit recordurile anterioare cu o secundă. Astfel, jucătorul lui Augsburg a stabilit o nouă referință pentru rapiditatea cu care poate fi deschis scorul într-un meci din campionatul Germaniei.

Deși Augsburg a început partida cu un avantaj rapid, golul marcat în primele secunde nu a fost suficient pentru a aduce victoria gazdelor.

Cele două formații au încheiat întâlnirea la egalitate, scor 2-2. Rezultatul a însemnat că recordul individual al lui Fellhauer a venit într-un meci în care Bayern a reușit să rămână în joc, iar Augsburg nu a putut transforma startul spectaculos într-un succes.

Reușita de opt secunde rămâne însă momentul central al partidei, prin faptul că a stabilit un record în istoria Bundesligii, care datează de peste șase decenii.