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Record în Bundesliga: Robin Fellhauer, gol în secunda 8 în meciul cu Bayern München

Record în Bundesliga: Robin Fellhauer, gol în secunda 8 în meciul cu Bayern München
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Robin Fellhauer, jucătorul formației Augsburg, a intrat în istoria Bundesligii după ce a înscris la numai opt secunde de la fluierul de start al partidei cu Bayern München, disputată sâmbătă.

Bayern, condusă după 8 secunde

Potrivit agenției Associated Press, furnizorul de statistici Opta a confirmat că este cel mai rapid gol înregistrat vreodată în prima ligă germană, competiție înființată în 1963.

Reușita a venit chiar după lovitura de începere a celor de la Bayern. Jucătorii campioanei au trimis mingea înapoi către portarul Manuel Neuer, însă Fellhauer a profitat de moment și a intervenit asupra fazei înainte ca goalkeeperul să poată degaja.

Fotbalistul lui Augsburg a interceptat încercarea de degajare, a trimis mingea peste apărare și a profitat de faptul că poarta era rămasă liberă pentru a deschide scorul.

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Un record mai bun decât cele stabilite de Volland și Bellarabi

Până la reușita lui Fellhauer, recordul pentru cel mai rapid gol din Bundesliga era împărțit de doi jucători. Kevin Volland marcase după nouă secunde pentru Hoffenheim, într-un meci împotriva lui Bayern München din 2015.

Tot nouă secunde îi fuseseră necesare lui Karim Bellarabi pentru a înscrie în partida dintre Bayer Leverkusen și Borussia Dortmund, disputată în 2014.

Bayern Augsburg

Bayern Augsburg / foto: FB

Bundesliga măsoară timpul golurilor cu o precizie de o secundă, iar reușita lui Fellhauer a depășit recordurile anterioare cu o secundă. Astfel, jucătorul lui Augsburg a stabilit o nouă referință pentru rapiditatea cu care poate fi deschis scorul într-un meci din campionatul Germaniei.

Bayern a revenit, dar partida s-a încheiat la egalitate

Deși Augsburg a început partida cu un avantaj rapid, golul marcat în primele secunde nu a fost suficient pentru a aduce victoria gazdelor.

Cele două formații au încheiat întâlnirea la egalitate, scor 2-2. Rezultatul a însemnat că recordul individual al lui Fellhauer a venit într-un meci în care Bayern a reușit să rămână în joc, iar Augsburg nu a putut transforma startul spectaculos într-un succes.

Reușita de opt secunde rămâne însă momentul central al partidei, prin faptul că a stabilit un record în istoria Bundesligii, care datează de peste șase decenii.

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