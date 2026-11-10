Piața auto globală traversează un moment de maximă tensiune, după ce rivalitatea dintre constructorii tradiționali și cei din China a ajuns într-o fază conflictuală. Jaguar Land Rover (JLR) a trecut la măsuri radicale împotriva celor de la BYD, acuzându-i că au copiat celebrul model Defender pentru a crea noul vehicul denumit BYD Ti7. Acuzațiile au depășit stadiul de simplă dispută verbală, materializându-se într-o anchetă penală în Europa și percheziții de amploare la sediul european al producătorului asiatic, conform piataauto.md.

Deși acțiunile în forță au avut loc încă din august 2026, informațiile au ieșit la iveală abia acum prin intermediul presei britanice. Procurorii olandezi au descins la birourile BYD din Olanda, unde au ridicat documente digitale și alte suporturi electronice care ar conține probe privind procesul de dezvoltare al modelului BYD Ti7.

Măsura a venit ca urmare a unei plângeri oficiale formulate de Jaguar Land Rover, care susține că gigantul chinez nu a copiat doar liniile generale ale legendarului SUV, ci și soluțiile tehnice ascunse sub caroserie.

Noul BYD Ti7 este un offroader plug-in hibrid care dezvoltă până la 408 CP și are o lungime de 5.146 mm, foarte aproape de cei 5.018 mm ai unui Defender, în timp ce ampatamentul măsoară 2.920 mm, comparativ cu 3.022 mm pentru Defender 110. Cu toate acestea, cele mai mari controverse privesc designul exterior și proporțiile caroseriei.

În plângerea depusă, britanicii au menționat că le-ar fi fost copiate cu exactitate detalii precum unghiul aproape vertical al hayonului, înclinația montanților, stilul de alternare a culorilor acestora cu nuanța caroseriei, dar și forma capotei, grila frontală și blocurile optice. Deși farurile celor două vehicule au un design exterior diferit, ele ocupă spații aproape identice din punct de vedere funcțional, aspect considerat o dovadă clară de copiere.

Mai mult, BYD Ti7 a preluat elementul distinctiv al roții de rezervă montate pe haion, transformat însă într-un simplu spațiu de depozitare, precum și inserțiile în culoarea caroseriei din zona montanților posteriori, loc unde versiunea britanică poate găzdui opțional un suport de accesorii.

Pe lângă aspectul vizual, JLR susține că BYD ar fi recurs la inginerie inversă pentru a replica soluțiile structurale ale caroseriei, concepută special pentru a rezista la solicitări severe în regim de offroad. Demontarea și studierea mașinilor concurente reprezintă o practică obișnuită în industrie, însă aceasta devine ilegală în momentul în care sunt copiate integral soluții protejate prin brevete. Intervenția promptă a autorităților judiciare din Olanda sugerează că producătorul britanic a prezentat probe solide care au convins un judecător să autorizeze perchezițiile.

De cealaltă parte, avocații BYD din Europa au contestat amploarea descinderilor, calificând acțiunea drept o depășire a limitelor rezonabile raportat la acuzațiile formulate. Reprezentanții companiei chineze susțin că modelul Ti7 utilizează o structură convențională, fiind destinat clienților care apreciază un design robust de tip 4x4 și nu neapărat performanțele extreme în teren accidentat. În ciuda faptului că sub capotă se află un motor de 1,5 litri, criticii notează că aproximativ 80% dintre hibridele plug-in produse în China folosesc motoare de această cilindree cu rol preponderent de generator, argumentul nefiind considerat un indicator clar al unei destinații diferite.

Miza financiară și comercială este una uriașă. BYD a lansat agresiv noul Ti7 pe piața europeană, inclusiv în Marea Britanie, unde prețul de pornire este de aproximativ 48.000 de lire sterline, în timp ce un Defender costă în jur de 68.500 de lire sterline. Dacă în cazul colaborării cu grupul Chery pentru marca Jaecoo Land Rover a preferat să adopte o poziție neutră pentru a nu periclita parteneriatele industriale, în fața ofensivei BYD reacția a fost una fermă.

Momentul adevărului este așteptat pe 11 noiembrie, dată pentru care a fost programată o audiere preliminară la Haga, menită să stabilească direcția viitoare a anchetei. Obiectivul final al celor de la Jaguar Land Rover vizează interzicerea comercializării modelului BYD Ti7 pe piața europeană, alături de obținerea unor despăgubiri substanțiale.

Nu este pentru prima dată când constructorul britanic se implică într-un astfel de conflict juridic. În anul 2019, JLR a obținut o victorie importantă în instanțele din China împotriva mărcii Landwind, care copiase modelul Range Rover Evoque prin intermediul vehiculului Landwind X7. La acea vreme, pe fondul eforturilor autorităților chineze de a demonstra respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, justiția locală a dispus oprirea producției și vânzării mașinii, precum și plata unor compensații financiare.