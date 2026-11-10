Viorel Cataramă critică actuala conducere a Partidului Național Liberal și anunță noi demersuri pentru schimbarea direcției politice. Omul de afaceri a vorbit despre planurile sale în podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube al Evenimentului Zilei, unde a fost invitatul jurnalistului Mirel Curea.

Cataramă susține că PNL s-a îndepărtat de valorile liberale și a ajuns să promoveze politici care nu mai corespund electoratului de dreapta. Acesta pledează pentru apariția unei aripi liberal-conservatoare și spune că obiectivul grupului din care face parte nu este ruperea partidului, ci reformarea lui din interior.

Invitatul lui Mirel Curea a afirmat că PNL continuă să se prezinte drept un partid de dreapta, însă măsurile promovate în ultimii ani ar indica o altă orientare.

„Partidul Național Liberal s-a definit întotdeauna ca fiind un partid de dreapta, mai ales în ultimul timp. A plecat în internaționala liberală, s-a dus în Partidul Popular European, s-a declarat de dreapta în statut, în documente și așa mai departe. În fapt și în practică a acționat ca un partid de stânga”, a declarat Viorel Cataramă.

Acesta a criticat majorarea impozitelor și taxelor, dar și lipsa măsurilor de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, clasa de mijloc și profesiile liberale.

În opinia sa, apropierea PNL de USR și promovarea unor proiecte politice comune au contribuit la îndepărtarea electoratului conservator de liberali.

Omul de afaceri consideră că o parte dintre alegătorii cu orientare liberală și conservatoare s-au îndreptat către AUR, pe fondul nemulțumirilor față de actuala direcție a PNL.

„În acest moment, dreapta nu mai există în România. Dreapta s-a mutat, că ne place sau nu ne place, la Partidul AUR”, a afirmat Cataramă.

El a susținut că această migrație electorală nu ar fi determinată neapărat de o simpatie puternică pentru formațiunea respectivă, ci de dezamăgirea produsă de liberali.

Una dintre cele mai importante declarații făcute în podcast vizează organizarea unei întâlniri de amploare în luna decembrie. Potrivit lui Cataramă, la eveniment urmează să participe membri PNL, primari și consilieri care susțin revenirea la valorile liberal-conservatoare.

Acesta a explicat că grupul nu urmărește o sciziune, ci o schimbare a direcției partidului.

„În decembrie va avea loc o întâlnire cu foarte mulți membri, primari, consilieri și așa mai departe. Care își va arăta cu adevărat și obiectivele și forța”, a declarat Viorel Cataramă.

El a comparat mobilizarea pregătită cu situația actuală din partid, susținând că una este să fie sancționat un grup restrâns de membri și alta este să fie vizată o mișcare susținută de sute sau chiar mii de liberali.

„Înainte de a reforma România, trebuie să reformăm PNL-ul”, a mai spus omul de afaceri.

În discuția cu Mirel Curea, Viorel Cataramă a abordat și tensiunile dintre conducerea partidului și membrii care au contestat în justiție anumite decizii interne.

Acesta a criticat posibilitatea sancționării celor care au apelat la instanță și a descris situația drept o îndepărtare de principiile democratice.

Totodată, a contestat intenția partidului de a recupera în instanță anumite sume de la foștii președinți, susținând că o astfel de inițiativă ar trebui precedată de un audit.