Dionisie Kenan Wang a devenit, duminică, 8 noiembrie 2026, primul preot de origine chineză hirotonit în Biserica Ortodoxă Română (BOR). Teologul și istoricul, născut în China și crescut în Brazilia, a primit hirotonirea la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în timpul Sfintei Liturghii oficiate de mitropolitul Andrei Andreicuț. După acest moment, va sluji în Cluj-Napoca, într-o misiune ortodoxă destinată comunităților de imigranți din România.

Evenimentul marchează o premieră pentru Biserica Ortodoxă Română și aduce în atenție un parcurs personal și academic care traversează trei continente. Dionisie Kenan Wang a ajuns în România pentru studii, a descoperit aici credința ortodoxă și a ales să urmeze teologia, înainte de a primi hirotonirea preoțească. Informația a fost confirmată de Mitropolia Clujului și relatată de publicația Mediafax.

Parcursul lui Dionisie Kenan Wang este unul diferit de cel al unui preot format într-o familie cu tradiție ortodoxă. Născut în China, acesta și-a petrecut anii de creștere în Brazilia, iar ulterior a venit în România, unde a urmat studii universitare de istorie și teologie.

A studiat istoria și teologia ortodoxă la Universitatea din București, continuându-și pregătirea academică printr-un doctorat în istorie. Apropierea de Ortodoxie a fost rezultatul unei căutări personale, desfășurate pe parcursul mai multor ani.

Potrivit relatărilor despre biografia sa, înainte de a se converti la creștinismul ortodox, Wang a fost interesat de mai multe tradiții religioase, printre care budismul, islamul, protestantismul și catolicismul.

Într-un interviu publicat de Basilica.ro în august 2023, înainte de hirotonire, Kenan Wang vorbea despre motivele care l-au apropiat de creștinismul ortodox. Spunea că preocuparea pentru sensul existenței l-a determinat să cerceteze diferite concepții religioase și filosofice.

Budismul a fost una dintre primele tradiții pe care le-a studiat. Ulterior, interesul său s-a îndreptat spre creștinism, iar perspectiva ortodoxă asupra credinței l-a convins să continue această căutare în România.

În același interviu, Wang descria schimbarea interioară printr-o formulare care avea să devină reprezentativă pentru povestea sa: „M-am născut sub blestemul supraviețuirii, iar Iisus este Persoana care m-a eliberat de el”.

La momentul publicării interviului, în 2023, era doctorand în istorie și student la Teologie, iar dorința de a deveni preot fusese deja exprimată. Hirotonirea din 8 noiembrie 2026 reprezintă împlinirea unui obiectiv pe care îl urmărea de mai mulți ani.

Numele Dionisie are o semnificație legată de istoria creștinismului. Alegerea trimite la Dionisie Areopagitul, personaj menționat în Faptele Apostolilor, care a ajuns la credință după ce l-a ascultat pe Apostolul Pavel vorbind în Areopagul din Atena despre „Dumnezeul necunoscut”.

Asocierea are o semnificație aparte în cazul lui Kenan Wang, având în vedere că și apropierea sa de creștinism a fost precedată de o perioadă îndelungată de cercetare și reflecție.

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a prezentat hirotonirea drept o premieră pentru BOR și a evidențiat faptul că noul preot a ajuns la Ortodoxie printr-o alegere personală, după un parcurs intelectual și spiritual desfășurat în mai multe spații culturale.

După hirotonire, noul preot își va desfășura activitatea la Biserica Ortodoxă „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, situată pe Bulevardul Eroilor nr. 24–26.

Potrivit informațiilor prezentate de Vasile Bănescu, misiunea va fi dedicată în special imigranților și persoanelor din comunitățile internaționale stabilite în România. Programul va include Sfinte Liturghii duminica și în zilele de sărbătoare, cateheze, conferințe și întâlniri cu caracter religios și cultural.

Activitățile vor fi organizate în limbile română și engleză, astfel încât să poată participa și persoanele care nu cunosc suficient limba română. Inițiativa urmărește să ofere sprijin spiritual celor care locuiesc în România, dar provin din alte spații culturale și religioase.

Hirotonirea lui Dionisie Kenan Wang a fost făcută pe seama Centrului Eparhial, potrivit comunicatului oficial al Mitropoliei Clujului.

Povestea lui Dionisie Kenan Wang este legată de trei țări și de un parcurs în care studiul istoriei, cercetarea religioasă și alegerea personală au avut un rol important.

Născut în China, crescut în Brazilia și format academic în România, acesta a ajuns să îmbrățișeze Ortodoxia după ani de căutări. În 2023 vorbea deja despre dorința de a deveni preot. Trei ani mai târziu, a primit hirotonirea la Cluj-Napoca.

Evenimentul din 8 noiembrie 2026 reprezintă o premieră pentru Biserica Ortodoxă Română, Dionisie Kenan Wang fiind prezentat drept primul om de origine chineză hirotonit preot în cadrul acesteia.