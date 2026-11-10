Viorel Cataramă, atac la vârful PNL: „Congres rebel” pentru schimbarea lui Bolojan?

Poate Viorel Cataramă să schimbe PNL din interior sau se va lovi de rezistența propriului partid? În această ediție „Contrapunct”, pe canalul YouTube al Evenimentului zilei, Mirel Curea îl întreabă pe Viorel Cataramă ce reproșează conducerii PNL și ce șanse are congresul pe care îl propune. Discuția ajunge la taxele care apasă mediul privat, datoria publică și rolul statului în economie.

Cataramă revine și la începuturile Elvila, la cele mai grele decizii de afaceri și la motivul pentru care continuă să facă politică. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro Tu crezi că PNL poate fi schimbat din interior? Scrie-ne în comentarii.

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