Raționalizarea carburanților. Ce spune Nicușor Dan despre planurile Guvernului

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că, în viitorul apropiat, nu se pune problema de raționalizare a carburanților. „Noi sperăm ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal și, în felul acesta, piața mondială de petrol să se stabilizeze.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla într-un interval de săptămâni, vom analiza dinamica situației, prin întâlniri ale guvernului cu actorii din piață și prin luarea măsurilor necesare, pe măsură ce evoluează contextul”, a spus Nicușor Dan. El a dat asigurări că, în cazul în care actualele măsuri nu se vor dovedi utile, guvernul se va implica.

Tot joi, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care declară, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, inclusiv benzină și motorină.

Perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de cel mult trei luni, atât timp cât persistă împrejurările care au determinat situația de criză. „Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței”, se arată în comunicatul oficial al Guvernului.

Ordonanța de urgență adoptată de Guvern stabilește limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină și motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intracomunitare.

„Măsura are în vedere descurajarea unui posibil comportament inadecvat al operatorilor economici și al unor potențiale tendințe de speculă, care ar conduce la creșteri nejustificate de preț la aceste produse. Valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum și calculul care a determinat valoarea, se comunică Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Modalitatea de comunicare se stabilește prin ordin al președintelui ANAF emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. În termen de 5 zile de la data publicării ordinului președintelui ANAF, operatorii economici comunică valoarea medie anuală a adaosului comercial”, a mai transmis Guvernul.

În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.

Actul normativ introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minimum 2%, pe perioada de aplicare a măsurilor:

„Aplicarea acestei măsuri conduce la evitarea riscului ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea simultană a volumelor necesare de carburanți și a respectării cerințelor privind conținutul de biocarburant, fapt care ar conduce la disfuncționalități în aprovizionarea pieței interne”. Pentru asigurarea necesarului intern de consum, exportul de motorină și țiței va fi permis doar după obținerea acordului ministerelor de resort.