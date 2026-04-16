Rareș Bogdan (PPE), aprecieri pentru investițiile UE în Caucazul de Sud, îngrijorare pentru situația din Georgia

Rareș Bogdan. Sursa foto: Facebook/ Rareș Bogdan
Europarlamentarul Partidului Popular European (PPE) Rareș Bogdan apreciază investițiile pe care Uniunea Europeană de la fe în regiunea Caucazului de Sud și își exprimă îngrijorarea față de criza politică și economică prin care trece Georgia, potrivit unei postări pe Facebook.

Rareș Bogdan apreciază raportul Magdalenei Grono privitor la Caucazul de Sud

Rareș Bogdan a prezentat concluziile audierii AFET din Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European, centrată pe sutuația țărilor din fosta Uniune Sovietică din Caucazul de Sud.

„În calitate de vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, am prezidat audierea în AFET a doamnei Magdalena Grono, Reprezentant Special al UE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia”, afirmă politicianul Partidului Național Liberal.

„După cum se știe, dinamica din Caucazul de Sud poate fi definită drept transformare istorică – scăderea influenței ruse și iraniene, reorientarea Armeniei și Azerbaidjan-ului către pragmatism economic și dezvoltarea coridoarelor transcontinentale”, a precizat europarlamentarul PPE.

Șefa CCR respinge ideea de modificare a Constituției. Ce ar schimba, totuși
Shannon Elizabeth și-a făcut cont pe OnlyFans, în plin divorț
Situația din Georgia, îngrijorătoare

Rareș Bogdan și-a exprimat îngrijorarea pentru situația în care se află încă Georgia, la mai bine de trei decenii de la independența sa față de Moscova.

„În ce privește Georgia, curățarea moștenirii sovietice este dificilă, criza politică este profundă, iar economia dă semne de soft landing (de la 8% la 5)”, au fost concluziile audierii din Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European.

Rareș Bogdan: Coridorului Trans-Caspic va duce la triplarea volumului de mărfuri până în 2030

„Acum două luni, Comisia Europeană a anunțat investiții majore în infrastructura feroviară și portuară a Caucazului de Sud, piesa centrală a Coridorului Trans-Caspic, ceea ce va duce la triplarea volumului de mărfuri până în 2030”, mai spune politicianul român de la Bruxelles.

„Dar arhitectura de securitate a regiunii este crucială pentru noi. De altfel, dialogul membrilor AFET cu doamna Grono, extrem de interesant și curajos prin tematică, cred că a adus lumină în multe din dosarele regiunii”, a încheiat reprezentantul Partidului Popular European.

11:02 - Șefa CCR respinge ideea de modificare a Constituției. Ce ar schimba, totuși
10:57 - Povestea A.S.I.A. se spune pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” - Un spectacol-eveniment de...
10:51 - Moartea liderului comunist strivit de propria imagine
10:44 - Ben Stiller și Robert De Niro se reunesc în „Focker-In-Law”. Când va fi lansarea
10:26 - Shannon Elizabeth și-a făcut cont pe OnlyFans, în plin divorț

Istoricul Adrian Majuru, explicații despre cum a fost rasă de pe fața pământului o nestemată a Capitalei
Cum s-a schimbat Capitala în rău, după 1947. Anii în care nimic n-a mai fost de recunoscut
Schilodit de comuniști, Bucureștiul nu și-a mai revenit. Două capitale apropiate, care dau clasă la turism
