Rareș Bogdan (PPE), aprecieri pentru investițiile UE în Caucazul de Sud, îngrijorare pentru situația din Georgia

Europarlamentarul Partidului Popular European (PPE) Rareș Bogdan apreciază investițiile pe care Uniunea Europeană de la fe în regiunea Caucazului de Sud și își exprimă îngrijorarea față de criza politică și economică prin care trece Georgia, potrivit unei postări pe Facebook.

Rareș Bogdan a prezentat concluziile audierii AFET din Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European, centrată pe sutuația țărilor din fosta Uniune Sovietică din Caucazul de Sud.

„În calitate de vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, am prezidat audierea în AFET a doamnei Magdalena Grono, Reprezentant Special al UE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia”, afirmă politicianul Partidului Național Liberal.

„După cum se știe, dinamica din Caucazul de Sud poate fi definită drept transformare istorică – scăderea influenței ruse și iraniene, reorientarea Armeniei și Azerbaidjan-ului către pragmatism economic și dezvoltarea coridoarelor transcontinentale”, a precizat europarlamentarul PPE.

Rareș Bogdan și-a exprimat îngrijorarea pentru situația în care se află încă Georgia, la mai bine de trei decenii de la independența sa față de Moscova.

„În ce privește Georgia, curățarea moștenirii sovietice este dificilă, criza politică este profundă, iar economia dă semne de soft landing (de la 8% la 5)”, au fost concluziile audierii din Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European.

„Acum două luni, Comisia Europeană a anunțat investiții majore în infrastructura feroviară și portuară a Caucazului de Sud, piesa centrală a Coridorului Trans-Caspic, ceea ce va duce la triplarea volumului de mărfuri până în 2030”, mai spune politicianul român de la Bruxelles.

„Dar arhitectura de securitate a regiunii este crucială pentru noi. De altfel, dialogul membrilor AFET cu doamna Grono, extrem de interesant și curajos prin tematică, cred că a adus lumină în multe din dosarele regiunii”, a încheiat reprezentantul Partidului Popular European.