Rareș Bogdan, despre Ilie Bolojan: „A îngropat economia României”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că Ilie Bolojan este responsabil pentru problemele economice ale României și pentru îndepărtarea partidului de valorile liberale și conservatoare. Acesta a invocat costurile ridicate la care se împrumută statul, situația dificilă din mediul privat și blocajul politic. Liberalul a vorbit și despre costurile ridicate de împrumut ale statului și despre reacțiile apărute după lansarea platformei liberal-conservatoare din PNL.

Liberalul a comparat costurile de împrumut ale statului român cu cele înregistrate de alte țări din regiune și a afirmat că România găsește cu dificultate bani pe piețele financiare.

„Gândiți-vă, pe un rating BBB negativ, este 6,89-7% și ia foarte greu bani din piață. În timp ce Albania se împrumută cu 4,95%, Serbia cu 6,01%, Ungaria cu 5,5%. România, cu 7%, nu reușește să se împrumute, să ia bani din piață”, a declarat europarlamentarul în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”.

Rareș Bogdan a pus această situație și pe seama deciziilor economice promovate de Ilie Bolojan, despre care a afirmat că au afectat întreprinzătorii, sectorul HoReCa și puterea de cumpărare.

Europarlamentarul a susținut că efectele politicilor economice se resimt inclusiv pe litoralul românesc, unde activitatea ar fi mai slabă decât în anii anteriori.

„Bolojan tomai a îngropat economia României, a omorât întreprinzătorii și HoReCa. Dacă mergeți pe litoralul românesc, rămâneți uimiți. E cel mai prost an din ultimii 15. Oamenii se plâng pentru că nu mai au bani să cheltuie. Plus creșterea impozitelor și taxelor”, a spus liberalul. El a adăugat că situația este agravată de criza politică: „În momentul acesta avem un blocaj politic care ne costă economic foarte mult”.

Rareș Bogdan a criticat și direcția ideologică în care consideră că este împins Partidul Național Liberal sub conducerea lui Ilie Bolojan.

„Bolojan știți ce face acum? Duce PNL spre o zonă a troțkismului, neomarxismului, Școlii de la Frankfurt. Deci, în momentul ăsta, ceea ce face Bolojan cu PNL îl duce în zona Școlii de la Frankfurt, iar din punct de vedere al României, o duce la calificativul BBB negativ. Adică o declasează din punct de vedere financiar-economic”, a declarat europarlamentarul.

Rareș Bogdan a afirmat că inițiatorii platformei liberal-conservatoare din interiorul PNL au devenit ținta unor atacuri, în loc să fie chemați la discuții pentru identificarea unei soluții.

„În loc să fim invitați să stăm de vorbă, de exemplu, să găsim o soluție, de azi-dimineață, pentru că am lansat această platformă liberal-conservatoare în interiorul Partidului Național Liberal, suntem atacați pe toate fronturile, de parcă am fi trădători de neam și țară”, a spus liberalul.

Întrebat cine se află în spatele acestor atacuri, europarlamentarul i-a indicat pe susținătorii lui Ilie Bolojan.

„Toți lustruitorii soclului lui Ilie Bolojan. Deci oamenii ăștia fac o revoluție continuă. Ei nu-și dau seama că sunt într-o zonă a neomarxismului, a stângii radicale”.

Liberalul a contestat și modul în care sunt pregătite intervențiile publice ale lui Ilie Bolojan, afirmând că textele acestuia ar fi scrise de consultantul Aneta Bogdan.

„Scriitura i-o face doamna Aneta Bogdan. E doamna care a transformat Connex în Vodafone și este unul dintre specialiștii în comunicare din România, foarte bună, de altfel, care îi face scriiturile domnului Bolojan, că el nu-i în stare. Nu vă închipuiți că o fi vreun mare… Eu nu cred că a citit trei cărți în viața lui, doar le-a cumpărat”, a mai declarat Rareș Bogdan.