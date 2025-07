Raluca Ștefănescu, Cupio: „Am pornit într-un apartament mic, cu multe visuri”

Cupio este un brand românesc de beauty lansat în urmă cu 13 ani, care are în prezent o reţea naţională de 25 de magazine. Pentru anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 22,8 milioane de euro la nivel de grup, în creştere cu 9,5% faţă de anul anterior. Raluca Ștefănescu, cofondatoarea companiei, a fost inclusă în „Top Capital 100 Femei de Succes”, ediția 2025.

Iar în cadrul unui interviu, Raluca Ștefănescu a vorbit despre cei 13 ani de Cupio și despre ce reprezintă frumusețea pentru românce, pe care o descrie ca o formă de exprimare. „Le place să se îngrijească, să fie elegante și în pas cu tendințele. Dar, tot mai mult, frumusețea pentru ele înseamnă și îngrijire de sine, echilibru, autenticitate. Cupio a crescut odată cu ele și le-a fost alături în fiecare etapă”, a declarat femeia de afaceri.

Raluca Ștefănescu și succesul Cupio

Raluca Ștefănescu a vorbit și despre cel mai important succes din întreaga sa carieră și spune că, împreună cu soțul ei, a construit de la zero un brand românesc puternic și respectat – Cupio. „Am pornit într-un apartament mic, cu multe visuri, dar și cu un volum imens de muncă”, a povestit ea. Astăzi, Cupio este unul dintre liderii industriei de beauty din România, cu o echipă solidă, sute de produse proprii și o comunitate loială.

În ultimul an, cel mai mare succes al companiei a fost lansarea „pinx.”, ceea ce reprezintă un brand nou din portofoliul Cupio, dedicat tinerelor care vor produse accesibile, dar de calitate. „A fost o provocare să păstrăm ADN-ul brandului-mamă, dar să vorbim pe limba unei generații diferite”, mai spune antreprenoarea.

Raluca Ștefănescu și viitorul Cupio

În perioada următoare, obiectivul principal al Ralucăi Ștefănescu și a echipei sale este consolidarea celor două branduri noi din portofoliul Cupio: pinx. și Ribells. Ambele sunt branduri tinere, fresh, create special pentru generația care caută produse de beauty accesibile, dar moderne și de calitate. „Ne dorim să le dezvoltăm în branduri cu identitate puternică, care să devină prima alegere pentru adolescente și tinere. Un alt proiect important pe care îl dezvoltăm în următoarea perioadă este gama de parfumuri. Lucrăm îndeaproape cu un parfumier de renume pentru a crea arome unice și memorabile”, a mai declarat ea.

În viitorul apropiat echipa Cupio va lansa, de asemenea, un proiect nou-nouț în zona de skincare. „Acesta reflectă dorința noastră de a aduce pe piața românească produse eficiente, formulate cu ingrediente curate și prezentate într-o estetică modernă, inspirată din simplitatea și eficacitatea brandurilor coreene de îngrijire a pielii”, explică cofondatoarea companiei.

De asemenea, Raluca Ștefănescu a specificat și punctele de inflexiune din cariera sa și spune că un astfel de moment a fost tranziția de la cariera în vânzări, un domeniu în care s-a simțit confortabilă și care a ajutat-o enorm în dezvoltarea profesională, către antreprenoriat. „Simțeam însă că pot mai mult, că am nevoie de o provocare reală, care să mă scoată din zona de siguranță. Așa a apărut Cupio. Am început totul de la zero, cu muncă din greu și foarte puține certitudini, dar cu o dorință imensă de a construi ceva durabil. A fost un pariu curajos, care s-a transformat în cea mai bună decizie profesională”, a mai spus femeia de afaceri.

Cupio și rețeta succesului

Rețeta succesului pentru Cupio, în viziunea cofondatoarei, este despre oameni, adaptare și autenticitate. „Am crescut pentru că am fost aproape de cliente, le-am ascultat și am înțeles ce au nevoie cu adevărat. Am fost dispuși să ne schimbăm, să ne reinventăm, să învățăm din greșeli. Nu ne-am dorit să fim perfecți, ci reali și relevanți. Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru grija pentru calitate și pentru experiența clientei. Cupio nu este doar un brand de produse, ci un partener de încredere pentru femeile care își doresc să se simtă bine în pielea lor”, a afirmat antreprenoarea.

De asemenea, ea a vorbit și despre viitorul companiei și spune că vede Cupio extinzându-se international, poate chiar global. „Un brand românesc de beauty recunoscut nu doar pentru produse, ci și pentru etica și autenticitatea sa. Pe mine mă văd implicată strategic, dar cu mai mult timp pentru a inspira alte femei să-și transforme ideile în realitate”, a punctat ea. Cât despre echipă, Raluca Ștefănescu a specificat că pune accent pe pragmatism, dar cu o doză de empatie. „Sunt o persoană rațională, directă, și cred în obiective clare, dar știu că fiecare om din echipă vine cu o poveste. Îmi place să ascult, dar și să pun lucrurile în mișcare”, explică femeia de afaceri.

Raluca Ștefănescu și viața din spatele Cupio

Diminețile Ralucăi Ștefănescu sunt dedicate familiei. Ea are două fetițe, așa că înainte de birou este doar mamă și atât. Apoi, urmează o zi lungă pentru ea la birou: întâlniri, decizii, dezvoltare de produse. „Seara mă întorc în rolul de mamă și parteneră. Nu prea există „timp liber” clasic, dar am învățat să-mi găsesc echilibrul în acest ritm”, povestește ea.

De asemenea, antreprenoarea spune legat de viața personală că îi place să citească despre antreprenoriat, branding și psihologie. „Dar cel mai mult mă relaxez când stau cu fetele mele și le ascult poveștile. Este modul meu preferat de a-mi petrece timpul”, a detaliat ea.

O femeie de succes

Succesul înseamnă libertate pentru Raluca Ștefănescu. Libertatea de a alege, de a spune „nu”, de a-ți construi viața după valorile tale, este definiția sa pentru succes, de asemenea. Iar în viziunea sa, o femeie de succes este cea care a reușit să-și păstreze autenticitatea într-o lume care te împinge să te conformezi. „Sunt o femeie care spune lucrurilor pe nume, merge înainte chiar și când e greu și nu uită de unde a plecat”, este fraza care o caracterizează cel mai bine pe antreprenoare.

Iar „Nu ești niciodată prea mic pentru a începe și nici prea mare pentru a învăța” este dictonul său preferat. La final, Raluca Ștefănescu a vorbit despre frumusețe și spune că aceasta înseamnă încredere. „Când o femeie se simte bine cu ea, se vede. Nu este despre perfecțiune, ci despre asumare”, subliniază femeia de afaceri.