Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort







Raluca Bădulescu este un izvor nesecat de vorbe de duh dintre cele mai profunde sau nu, dar care cu siguranță au priză la public. Drept urmare “regina regească” probabil va fi încoronată “regina blestemelor”.

Despre fosta jurată nimeni nu a spus ca e vreo sfântă, dar Asia Express o împinge către limite. Drept urmare, pe lângă invocarea lui Putin și a Reginei Angliei, Raluca a trecut la alt nivel. La un moment dat a văzut un dric, și la cât era de disperată să prindă o mașină, a spus: dacă dricul mă lua, mă urcam pe capac cu ăla mort.

Desigur că această replică a făcut înconjurul internetului. Ba mai mult unii dintre comentatori au explicat că ei se uita ca să învețe blesteme noi de la Raluca. Pe de altă parte, Florin, fostul ei soț, a fost catalogat drept un sfânt, având în vedere că nu a cedat nervos. Pe de altă parte, după primele ore, în care a vrut să se întoarcă acasă, Raluca Bădulescu a început să prindă gustul competiției, drept urmare se comportă în consecință.

Aceasta a început să se roage de oameni să o ia la autostop. De asemenea a și recunoscut că “s-a trezit competiția în ea”. Acest lucru în contextul în care jurata recunoaște ca este o persoană dificilă. Mai exact dimineața este extrem de greu să funcționeze, până pe la 12-13. “Dimineața sunt tâmpă, proastă, depresivă, plânsă!

Dacă mă dai jos mai devreme de 12-13 este jale, jale”, a spus Raluca la detectorul de minciuni. De altfel acesta a fost și una dintre nepotrivirile pe care le-a avut cu fostul ei soț. Mai exact cei doi nu erau pe același fus orar.

Acesta se trezește dimineața, în timp ce Raluca, are cu totul alte obiceiuri. Cert este ca Asia express a scos-o total din rutină și nu numai! Dar chiar și așa, Raluca pare ca a uitat de depresia de dimineață, cel puțin o perioadă.