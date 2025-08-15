EVZ Special Racordarea caselor noi la curent: motivele întârzierilor și soluțiile propuse de un expert







Invitat la podcastul „Picătura de business”, moderat de Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, alături de Virgil Munteanu, director executiv al Editurii Evenimentul și Capital, Adrian Țița, CEO și fondator ANT Energy, analizează tendințele din piața energiei regenerabile, diferențele dintre fotovoltaic și eolian, provocările racordării și ale obținerii licențelor, dar și direcțiile de dezvoltare ale companiei sale în România și în regiune.

După un deceniu de creștere, piața energiei regenerabile din România intră într-o etapă mai complexă, în care nu mai este suficient să instalezi panouri sau turbine. Adrian Țița, CEO și fondator ANT Energy, avertizează: „Energia regenerabilă rămâne o oportunitate clară, dar fără stocare și fără o strategie de vânzare adaptată, poți să intri pe piață și să vinzi în pierdere.”

În ultima perioadă, pare că fotovoltaicul câștigă teren în fața eolianului. Țița spune că e doar o impresie. „Nu există o tendință reală de a renunța la eolian în favoarea fotovoltaicului. Diferența vine din timpul de implementare: la fotovoltaic durează mult mai puțin. Dacă vrem să atingem țintele de regenerabile într-un timp scurt, fotovoltaicul e mai la îndemână. În schimb, un parc eolian are nevoie de studii, drumuri de acces, fundații speciale și, de la semnarea contractului până la livrarea primei turbine, pot trece doi ani. Dar producția eoliană are avantajul că funcționează și noaptea și poate acoperi orele de vârf.”

ATR-uri și realitatea din teren

Datele oficiale arată peste 62.000 MW în proiecte cu avize tehnice de racordare (ATR). „E o cifră spectaculoasă, dar trebuie privită cu precauție. Sub 5% dintre aceste proiecte ajung efectiv să obțină licența. Între ATR și construcție sunt pași complicați: finanțare, autorizații, studii tehnice. Pe parcurs, multe proiecte se blochează sau se abandonează. Asta nu înseamnă că nu vor apărea capacități noi – dar trebuie să ne uităm la ce e real, nu doar la ce e pe hârtie.”

Conectarea noilor capacități la rețea rămâne un punct sensibil. „Distribuitorii trebuie să facă studii pentru a vedea dacă rețeaua suportă noi conexiuni și în ce condiții. La capacități mari, studiile sunt complexe. Dar întârzieri apar și la proiecte mici – inclusiv pentru case. Poți avea vecini care au curent, dar dacă rețeaua e la limită, nu se mai pot face noi branșamente fără investiții suplimentare.”

Chiar și după construcție, un parc fotovoltaic nu intră imediat în piață. „După licență, mai sunt încă nouă documente de obținut. Testele, autorizările și înscrierea ca parte responsabilă de echilibrare pot dura luni de zile. În această perioadă, energia produsă e plătită la un preț reglementat, mai mic decât cel din piață.”

ANT Energy mizează pe servicii complete: forecast, asset management și optimizarea veniturilor prin strategii de vânzare mixte – contracte bilaterale și piața spot. „Nu vrem să fim cei mai mari, vrem să fim cei mai corecți. În loc să avem sute de clienți cu rezultate mediocre, preferăm să lucrăm cu producători care înțeleg riscurile și să le maximizăm veniturile. Avem clienți cărora le-am dublat încasările pentru că am schimbat modul în care vindeau energia.”

Extinderea nu se oprește la graniță. „De la începutul anului, administrăm un proiect în Ungaria – 60 MW fotovoltaic cu 40 MW stocare. Vrem să devenim un jucător regional, nu neapărat cel mai mare, dar unul în care oamenii să aibă încredere.”

Țița spune clar: „ Dacă investești acum în energie fotovoltaică, instalează și baterii. Dacă alegi energia eoliană, asigură-te că ai o strategie de vânzare bine gândită, fă studii solide și gândește-ți dinainte strategia. Și, indiferent de tehnologie, nu te baza pe piața spot pentru tot volumul – e prea volatilă. Ai nevoie de predictibilitate, fie că ești producător mare sau mic.”