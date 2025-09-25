Proiect de lege: Procesul de reeducare al minorilor condamnați penal, îmbunătățit

Minorii de peste 14 ani care au fost condamnați în dosare penale la măsuri educative neprivative de libertate vor beneficia de un proces de reeducare îmbunătățit, menit să le crească șansele de reintegrare socială, conform unui proiect de lege inițiat de deputata USR Oana Murariu. „Prin noul proiect propun extinderea atât a limitelor de durată minime, cât şi a celor maxime”, a spus aceasta, potrivit comunicatului emis de USR.

Deputata Oana Murariu a afirmat, potrivit unui comunicat emis de USR. că durata măsurilor educative neprivative de libertate pentru minorii de peste 14 ani care comit fapte penale este în prezent redusă, ceea ce limitează și eficiența acestor măsuri.

„Prin noul proiect propun extinderea atât a limitelor de durată minime, cât şi a celor maxime. În acest fel, consilierii de probaţiune vor avea suficient timp de interacţiune cu aceşti minori şi vor putea sprijini reintegrarea lor reală în comunitate. Prin îmbunătăţirea procesului, îi ajutăm pe aceşti minori, dar şi pe noi ca societate”, a mai spus aceasta.

Măsurile educative neprivative de libertate ar urma să fie extinse:

stagiul de formare civică, de la maximum 4 luni la 6 luni;

supravegherea, de la intervalul de 2–6 luni la intervalul de 4 luni–1 an;

consemnarea la sfârșit de săptămână, de la intervalul de 4–12 săptămâni la intervalul de 8–24 săptămâni;

asistarea zilnică, de la intervalul de 3–6 luni la intervalul de 6 luni–1 an.

„Prin noul proiect de lege dăm o şansă reală acestor minori nu numai la reintegrare socială, ci şi la un viitor corect şi onest, la o viaţă normală. În acelaşi timp, creştem şi gradul de siguranţă publică, în beneficiul întregii societăţi”, a mai Oana Murariu.

Proiectul de lege, co-iniţiat de Oana Țoiu, ministru și deputată USR, împreună cu Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a fost depus săptămâna aceasta în Parlament și urmează să intre în procedura de dezbatere și adoptare.