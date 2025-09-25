Un pistol letal și 23 de cartușe, descoperite în lada patului unui bărbat din Capitală

Poliţiştii şi procurorii au descoperit, în urma unei percheziţii făcute joi la o locuinţă din Capitală, un pistol letal ascuns în lada patului, alături de 23 de cartuşe. Imobilul aparţine unui bărbat de 55 de ani, recent eliberat din închisoare după ce fusese condamnat pentru tentativă de omor. „Cercetările au fost demarate după ce, la data de 10 septembrie 2025, poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, ar deţine ilegal, la domiciliul său, un pistol letal şi muniţie aferentă”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.

În dimineaţa zilei de 25 septembrie 2025, poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase al D.G.P.M.B. au desfăşurat o acţiune în Capitală, punând în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară. Intervenţia a avut loc într-un dosar penal care are ca obiect verificarea unor posibile încălcări ale legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor.

În urma percheziției desfășurate de polițiștii Capitalei, suspectul a fost găsit la domiciliu, iar din locuința sa au fost ridicate mai multe obiecte considerate relevante pentru anchetă. Persoana vizată, un bărbat de 55 de ani, a fost dus la sediul poliției pentru a fi audiată și pentru stabilirea măsurilor care urmează să fie luate.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Ancheta continuă sub suspiciunea comiterii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, în urma verificărilor efectuate la domiciliu au fost descoperite, ascunse în lada patului, un pistol letal marca STEYR, calibru 9x19 mm, precum şi 23 de cartuşe letale de tip 9 mm Luger. Aceste bunuri au fost ridicate de anchetatori pentru a fi expertizate.

Bărbatul vizat de percheziţie are antecedente penale, fiind condamnat în anul 2015 la zece ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra fostei concubine. El a fost eliberat din penitenciar în cursul acestui an, iar acum este din nou în atenţia autorităţilor.