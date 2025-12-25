Prognoza meteo, 25 decembrie. Crăciun cu ger, ninsori și vânt puternic la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru 25 decembrie, prima zi de Crăciun. Potrivit meteorologilor, vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, valorile termice situându-se mult sub cele specifice perioadei. În restul teritoriului, temperaturile vor fi apropiate de normalul ultimei decade din luna decembrie.

Aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării, unde cerul va fi noros, va continua să ningă viscolit, iar stratul de zăpadă va fi în medie de 8–10 cm și izolat peste 15 cm, cu precădere în zonele montane înalte. În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe cantitativ, sub formă de ninsoare în sudul Transilvaniei și pe arii restrânse în Muntenia, precum și în zona montană aferentă. În Banat precipitațiile vor fi mixte, iar în Dobrogea preponderent sub formă de ploi izolate.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în sudul Banatului și, ziua, în regiunile sudice, cu viteze la rafală de 50–70 km/h, în special în Muntenia, sudul Olteniei și pe litoral, amplificând senzația de rece. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și -5 grade în nordul Moldovei și 6–7 grade în Crișana, iar minimele între -12 și -11 grade în Moldova și estul Transilvaniei, unde local va fi ger, și în jur de 1 grad în Banat.

Vremea se va răci semnificativ în Capitală și va deveni mult mai rece decât în mod normal pentru această dată. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, iar la începutul intervalului va continua să ningă slab, depunându-se 1–2 cm de zăpadă. Din orele serii, cerul se va degaja treptat.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45–55 km/h până spre orele amiezii, amplificând senzația de frig, apoi va slăbi considerabil, urmând a sufla moderat, cu rafale de până la 20–30 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de -2 grade, iar cea minimă între -8 și -6 grade.

Pe 26 decembrie, vremea va fi rece, mai ales dimineața, în estul, centrul și sudul țării, iar pe parcursul zilei și în sud-vest, unde cerul va mai avea înnorări. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru finalul lunii decembrie, iar cerul va fi variabil.

Seara și noaptea vor fi înnorări în majoritatea regiunilor, cu ninsori locale în Moldova și la munte. În Transilvania, ninsorile vor fi pe arii restrânse, iar în Muntenia și Dobrogea vor fi precipitații mixte, cu condiții de polei.

Vântul va avea intensificări care vor amplifica senzația de rece la munte, în special la altitudini mari în Carpații Meridionali și de Curbură (rafale de peste 80–90 km/h), în Moldova și pe litoral (50–70 km/h), și cu viteze mai mici în Dobrogea continentală, estul Munteniei și sudul Banatului.

Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și -1 grad în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei și 4–6 grade în zonele deluroase din vest. Minimele vor fi între -8 și 0 grade. Se va semnala ceață cu depunere de chiciură local în zonele joase din vestul țării, iar noaptea și în sud, izolat și în rest.

În București, vremea va fi rece, mai ales dimineața. Temperatura maximă va fi în jur de 1 grad, iar cea minimă între -4 și -2 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și pe parcursul nopții, când va crește probabilitatea pentru burniță sau fulguială. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h pe parcursul zilei.