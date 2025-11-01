Prognoza meteo, 1 noiembrie. Început de weekend cu vreme de grătare. Temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate în țară

Vremea va fi în general frumoasă, iar în majoritatea regiunilor se vor înregistra temperaturi neobișnuit de ridicate pentru prima zi a lunii noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru prima zi a lunii noiembrie.

Maximele vor varia între 14 grade în nordul Moldovei și 22–23 de grade în Crișana, Banat, Oltenia și sudul Munteniei. Minimele se vor situa între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până la -3 grade, și mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest, până la 11–13 grade.

Cerul va fi variabil spre senin, dar în zonele joase, în special din sud, centru și est, se va semnala ceață local dimineața și noaptea, însoțită de nori stratiformi. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare pe crestele montane și în sudul Banatului.

Vremea va fi frumoasă și neobișnuit de caldă pentru începutul lunii noiembrie. Dimineața și noaptea se va semnala ceață, iar cerul va avea nori joși.

În restul zilei, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va ajunge la 20–21 de grade, iar minima va fi între 5 și 7 grade.

Prognoza meteo pentru ultima lună de toamnă arată că temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă, pe întreg teritoriul țării, în prima parte a lunii noiembrie. În intervalul 3 – 10 noiembrie, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în nord-vestul României, în timp ce în restul regiunilor vor fi apropiate de normal.

Săptămâna 10 – 17 noiembrie va aduce valori termice apropiate de mediile normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în zonele montane.

În a doua parte a lunii, între 17 și 24 noiembrie, temperaturile vor rămâne, în general, aproape de normal, posibil ușor mai ridicate în zonele montane, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile obișnuite în majoritatea regiunilor. În ultima săptămână a lunii, 24 noiembrie – 1 decembrie, valorile termice se vor menține în jurul celor normale, iar precipitațiile vor fi în limite obișnuite pentru această perioadă.