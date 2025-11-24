Monden

Procesul s-a încheiat definitiv: Marilu Dobrescu, înfrântă în instanță

Procesul s-a încheiat definitiv: Marilu Dobrescu, înfrântă în instanță
Curtea de Apel București a decis definitiv că influencerița Marilu Dobrescu trebuie să șteargă toate videoclipurile și postările considerate defăimătoare la adresa fostului său iubit, Iustin Petrescu. Decizia vine după ce procesul intentat de Petrescu a fost admis în apel, iar instanța a impus restricții clare privind materialele online.

Marilu Dobrescu a pierdut procesul

Magistrații au stabilit că Marilu Dobrescu trebuie să restricționeze accesul public la videoclipul intitulat „Totul despre abuzatorul meu”, postat pe 30 mai 2025, și la toate materialele foto, video și audio asociate acestuia de pe conturile sale de YouTube, Instagram și TikTok, până la finalizarea procesului.

„Obligă pârâta să restricţioneze accesul public la videoclipul și materialele asociate, precum și să nu mai publice conținut defăimător referitor la reclamant, până la soluționarea în primă instanță”, se arată în motivarea instanței.

Videoclipul, care strânsese milioane de vizualizări, relata presupuse abuzuri, șantaj și cereri de bani din partea lui Iustin Petrescu. Aceste declarații au fost punctul central al procesului.

Este nevoită să șteargă toate filmările

Iustin Petrescu a negat ferm acuzațiile. În declarațiile publice, acesta a afirmat că nu a recurs niciodată la violență și că solicitările financiare menționate în clip au fost legate de munca depusă în favoarea Marilui Dobrescu în timpul relației.

Iustin Petrescu și Hara

Iustin Petrescu și Hara. Sursa foto Instagram

Ce alte acuzații i-a adus Marilu Dobrescu

Deși ambii au trecut mai departe în plan personal și au alte relații, litigiul juridic rămâne intens mediatizat. Obligația impusă de instanță pentru ștergerea materialelor online marchează însă un pas important în încercarea de a soluționa conflictul.

Influencerița a spus în filmările sale că Iustin Petrescu nu poate face copii. Recent, el și-a făcut spermatografia pentru a demonstra că poate fi tată biologic. Aceasta a spus că șansele ca fostul său partener să facă copii sunt foarte mici, în ciuda analizelor făcute. Marilu a afirmat și că Iustin o manipulează pe actuala iubită, Hara.

