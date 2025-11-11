Actuala lui Iustin Petrescu, la psihiatru după scandalul cu Marilu. E pe tratament

Hara, iubita lui Iustin Petrescu, a povestit despre evoluția tratamentului psihiatric pe care îl urmează, dezvăluind detalii despre modul în care terapia îi influențează viața de zi cu zi. Tânăra a spus că se simte mult mai bine. Aceasta s-a confruntat cu probleme mari după scandalul în care a fost implicată cu Marilu Dobrescu, fosta lui Iustin Petrescu.

„Primesc foarte multe întrebări despre tratament, cum mă simt și dacă funcționează, și vreau să mulțumesc tuturor pentru grija lor. Tratamentul merge neașteptat de bine, iar după opt săptămâni deja simt efectele pozitive”, a scris Hara.

În ultimele luni, tânăra a trecut prin schimbări importante în stilul de viață. Ea a povestit că tratamentul a contribuit la reglarea greutății și la diminuarea unor probleme precum oboseala extremă sau consumul exagerat de băuturi energizante.

În același timp, iubita lui Iustin a recunoscut că s-a reapucat de fumat, ceea ce a generat frustrări personale. „Din păcate, m-am reapucat de fumat, dar încerc să reduc cât mai mult. Încerc să fiu mai responsabilă cu sănătatea mea și să fac ajustările necesare treptat”, a adăugat ea.

Hara a povestit și despre relația cu Iustin Petrescu, descriind o perioadă dificilă în cuplu, marcată de oboseală, distanțare și tensiuni.

„Relația noastră a avut de suferit. Ne-am certat pe lucruri mici, pe probleme serioase. Mai avem momente în care ne ciondănim, dar lucrăm să îmbunătățim totul”, a spus ea.

Tânăra a subliniat că statul prelungit acasă și presiunile personale au fost factori care au tensionat relația, dar speră că, prin eforturi comune, legătura lor va deveni mai armonioasă. În același timp, Hara a transmis recunoștință față de sprijinul primit din partea fanilor, considerând că mesajele primite îi dau motivație și încredere.