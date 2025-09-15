Probleme pentru șoferi cu radarul fix. Verifică viteza medie și amenzile vin acasă

CNAIR a anunțat lansarea unui proiect național pentru reducerea numărului de accidente, prin instalarea a 400 de camere inteligente conectate la sistemul e-Sigur. „Practic, nu mai poți «fenta» radarul, circulând încet doar în apropierea acestuia”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al companiei, Alin Șerbănescu.

Noile echipamente vor monitoriza traficul rutier în timp real, vor măsura viteza instantanee cu ajutorul radarelor omologate și vor determina viteza medie a vehiculelor între două puncte fixe. România aplică astfel un model deja folosit în Bulgaria, care a demonstrat eficiență încă din primele ore de funcționare.

Pe DN1 sunt prevăzute 28 de puncte de supraveghere. Fiecare cameră înregistrează numărul de înmatriculare și momentul trecerii, trimițând datele către sistemul central. Dacă distanța dintre două locații este parcursă într-un timp mai scurt decât ar permite limita legală, șoferul primește amendă prin poștă.

„De exemplu, dacă o cameră e la ieșirea din Ploiești și alta la Săftica, pe un sector de 30 km cu limită de 70 km/h, drumul ar trebui parcurs în cel puțin 25 de minute. Dacă sistemul înregistrează un vehicul la ora 10:00 la Ploiești și la 10:20 la Săftica, rezultă o viteză medie de 90 km/h. În acest caz, șoferul primește sancțiune acasă pentru depășirea cu 20 km/h a limitei”, a precizat Alin Șerbănescu.

Astfel, simpla reducere a vitezei în fața radarului fix nu mai ajută, pentru că algoritmul ia în calcul întreg intervalul dintre punctele de control.

CNAIR a publicat deja lista preliminară a sectoarelor unde vor fi montate noile camere. Majoritatea se află pe drumurile naționale, în afara localităților, dar și pe autostrăzile A1 și A2, urmând ca pe restul autostrăzilor – mai noi – echipamentele existente să fie conectate la sistemul e-Sigur.

DN1: 28 puncte de supraveghere

DN2: 22 puncte

DN6: 24 puncte

DN7: 17 puncte

DN11: 13 puncte

DN17: 18 puncte

DN67: 14 puncte

Montarea este prevăzută să înceapă anul viitor. Deocamdată, niciun dispozitiv fix de detectare a vitezei nu funcționează efectiv, însă mecanismul va fi complet automatizat, la fel ca cel al camerelor pentru rovinietă.

Atunci când un vehicul este surprins circulând peste limita legală, sistemul va face mai multe fotografii, un polițist rutier va valida înregistrarea, iar amenda va fi transmisă contravenientului prin poștă.

În Bulgaria, același sistem a început să funcționeze în această lună și a generat rezultate spectaculoase. În primele șapte ore au fost depistați 582 de șoferi, dintre care 518 autoturisme și 64 camioane. „În 12 ore, numărul contravenienților a trecut de 1.500”, a declarat comisarul Maria Boteva, adjunct al Poliției Rutiere, citată de NOVA.

Au fost înregistrate viteze extreme: 222 km/h, 200 km/h și 187 km/h pentru autoturisme, dar și 162 km/h pentru un camion de peste 12 tone. Una dintre secțiunile cu cele mai multe încălcări se află pe drumul Dolni Dabnik–Telish, locul unde o fetiță de 12 ani și-a pierdut recent viața, tragedie care a provocat proteste din cauza stării drumurilor.

Amenzile sunt emise electronic și ajung prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie în cel mult 10 zile de la abatere. Pentru depășiri mari ale vitezei, sancțiunile ajung la 900–1000 leva, iar permisul de conducere poate fi retras.

Potrivit BG Toll, camerele amplasate deja pentru verificarea vinietei au fost dotate cu funcții suplimentare. Ele detectează ora exactă a trecerii, fac fotografii ale plăcuței de înmatriculare, calculează timpul necesar între două puncte și stabilesc viteza medie.

Dacă valoarea depășește limita impusă pe sectorul respectiv, amenda este emisă automat. Conform autorităților, lista secțiunilor controlate este publică pe site-ul Administrației Naționale de Taxe Rutiere din Bulgaria.