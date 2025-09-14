Fiul secret al Prințului Laurent al Belgiei. Asemănarea dintre ei este izbitoare
- 14 septembrie 2025, 12:41
O nouă fotografie a prințului Laurent al Belgiei împreună cu fiul său în vârstă de 25 de ani, pe care l-a „recunoscut public” recent, a început să circule online după ce a apărut într-un nou documentar, potrivit express.co.uk.
Clement Vandenkerckhove, fiul prințului Laurent al Belgiei
La începutul acestei săptămâni, fratele mai mic al regelui Philippe a anunțat că este tatăl lui Clement Vandenkerckhove, în vârstă de 25 de ani, acesta fiind fiul său din fosta relație pe care a avut-o cu modelul Wendy van Wanten. În prezent, prințul Laurent este împreună cu prințesa Claire de peste 20 de ani.
Zvonurile despre relația prințului Laurent cu Wendy van Wanten, pe care a cunoscut-o în anii 1990, au circulat de-a lungul anilor, dar nu au existat până acum confirmări. Jurnalistul belgian Wim Dehanschutter a publicat pe X fragmente din noul documentar realizat de VTM, însoțite de fotografii recente ale cuplului regal.
Într-una dintre fotografii, tatăl și fiul sunt surprinși făcând un selfie, iar asemănarea dintre ei este izbitoare, notează express.co.uk.
🚨 FIRST PIC OF PRINCE LAURENT AND HIS 'NEW' SON CLEMENT@VTM published this pic because part 2 of the TV doc “Clément, son of...” is now available exclusively on VTM GO+. Clément tells all about his search for his origins and identity as son of Prince Laurent. pic.twitter.com/2EuMuqsWMH
— [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) September 12, 2025
Când s-au întâlnit cei doi pentru prima dată
În documentar, Clement a spus că l-a întâlnit pe tatăl său pentru prima dată la vârsta de 13 ani, într-un centru comercial.
„Stăteam cu Clement în magazin și, brusc, Laurent a intrat. M-am uitat la bărbat și am auzit-o pe mama spunând: „Clement, acesta este tatăl tău”, a povestit băiatul.
De asemenea, acesta a dezvăluit că a vorbit pentru prima dată cu tatăl său la telefon în 2020, la vârsta de 20 de ani. „Am auzit o voce gravă spunând: Bună ziua, cu cine vorbesc? Am răspuns: Sunt Clement. Primul lucru pe care l-a spus a fost: Și cum te simți? Inima îmi bătea cu putere. Am vorbit timp de 40 de minute”, a mai povestit acesta.
Clement a afirmat că tatăl său a fost cel care a sugerat testul ADN: „Am mers împreună la spital. Mi-a spus: ”Merg eu primul, ca să te simți mai confortabil”. Câteva săptămâni mai târziu am primit rezultatele. Am primit un e-mail de la laborator în care mi se spunea că ADN-ul era compatibil în proporție de 99,5%.”
Anunțul, făcut la începutul acestei săptămâni
La începutul acestei săptămâni, prințul în vârstă de 61 de ani, care este al treilea și cel mai tânăr copil al regelui Albert al II-lea, a declarat pentru agenția de știri Belga că Clement Vandenkerckhove este fiul său biologic.
„Prin acest anunț, recunosc că sunt tatăl biologic al lui Clement Vandenkerckhove. Am discutat deschis și sincer despre acest lucru în ultimii ani. Vă rog să primiți această informație cu discreția pe care o impune natura intimă a acestei situații. Nu voi face alte declarații și nu voi oferi alte explicații cu privire la acest subiect”, a spus acesta.
