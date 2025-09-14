Fiul secret al Prințului Laurent al Belgiei. Asemănarea dintre ei este izbitoare

O nouă fotografie a prințului Laurent al Belgiei împreună cu fiul său în vârstă de 25 de ani, pe care l-a „recunoscut public” recent, a început să circule online după ce a apărut într-un nou documentar, potrivit express.co.uk.

La începutul acestei săptămâni, fratele mai mic al regelui Philippe a anunțat că este tatăl lui Clement Vandenkerckhove, în vârstă de 25 de ani, acesta fiind fiul său din fosta relație pe care a avut-o cu modelul Wendy van Wanten. În prezent, prințul Laurent este împreună cu prințesa Claire de peste 20 de ani.

Zvonurile despre relația prințului Laurent cu Wendy van Wanten, pe care a cunoscut-o în anii 1990, au circulat de-a lungul anilor, dar nu au existat până acum confirmări. Jurnalistul belgian Wim Dehanschutter a publicat pe X fragmente din noul documentar realizat de VTM, însoțite de fotografii recente ale cuplului regal.

Într-una dintre fotografii, tatăl și fiul sunt surprinși făcând un selfie, iar asemănarea dintre ei este izbitoare, notează express.co.uk.

🚨 FIRST PIC OF PRINCE LAURENT AND HIS 'NEW' SON CLEMENT@VTM published this pic because part 2 of the TV doc “Clément, son of...” is now available exclusively on VTM GO+. Clément tells all about his search for his origins and identity as son of Prince Laurent. pic.twitter.com/2EuMuqsWMH — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) September 12, 2025

În documentar, Clement a spus că l-a întâlnit pe tatăl său pentru prima dată la vârsta de 13 ani, într-un centru comercial.

„Stăteam cu Clement în magazin și, brusc, Laurent a intrat. M-am uitat la bărbat și am auzit-o pe mama spunând: „Clement, acesta este tatăl tău”, a povestit băiatul.

De asemenea, acesta a dezvăluit că a vorbit pentru prima dată cu tatăl său la telefon în 2020, la vârsta de 20 de ani. „Am auzit o voce gravă spunând: Bună ziua, cu cine vorbesc? Am răspuns: Sunt Clement. Primul lucru pe care l-a spus a fost: Și cum te simți? Inima îmi bătea cu putere. Am vorbit timp de 40 de minute”, a mai povestit acesta.

Clement a afirmat că tatăl său a fost cel care a sugerat testul ADN: „Am mers împreună la spital. Mi-a spus: ”Merg eu primul, ca să te simți mai confortabil”. Câteva săptămâni mai târziu am primit rezultatele. Am primit un e-mail de la laborator în care mi se spunea că ADN-ul era compatibil în proporție de 99,5%.”

La începutul acestei săptămâni, prințul în vârstă de 61 de ani, care este al treilea și cel mai tânăr copil al regelui Albert al II-lea, a declarat pentru agenția de știri Belga că Clement Vandenkerckhove este fiul său biologic.