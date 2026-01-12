Primul tratament care previne orbirea prin hipotonie, testat la Londra

Medicii de la spitalul Moorfields Eye Hospital din Londra anunță rezultate promițătoare în tratarea hipotoniei oculare, o afecțiune rară, dar severă, care poate duce la pierderea vederii, potrivit publicației The Standard.

Potrivit unui studiu pilot recent, șapte din opt pacienți tratați într-o clinică dedicată acestei afecțiuni au răspuns pozitiv la o terapie considerată până acum imposibil de aplicat cu succes. Informațiile au fost prezentate de BBC și publicate ulterior într-o revistă științifică de specialitate.

Hipotonia oculară apare atunci când presiunea din interiorul globului ocular scade la niveluri periculos de mici, ceea ce poate determina colapsul parțial al ochiului.

Această situație afectează structura internă a ochiului și poate duce la deteriorarea retinei și, în lipsa tratamentului, la orbire. Afecțiunea poate fi cauzată de inflamații, traumatisme, intervenții chirurgicale sau reacții adverse la anumite medicamente.

Până în prezent, opțiunile terapeutice au inclus utilizarea steroizilor sau a uleiului de silicon pentru a menține forma ochiului. Aceste soluții nu au dus însă la recuperarea semnificativă a vederii și pot avea efecte toxice pe termen lung, iar uleiul de silicon afectează claritatea imaginii percepute.

Echipa de specialiști de la Moorfields a ales o abordare diferită, utilizând un gel transparent, pe bază de apă, numit hidroxipropil metilceluloză (HPMC). Substanța este deja folosită în anumite proceduri oftalmologice, însă, în acest caz, a fost injectată periodic în cavitatea principală a ochiului, ca terapie de durată.

Tratamentul presupune injectarea gelului o dată la trei-patru săptămâni, pe o perioadă de aproximativ zece luni. Scopul este restabilirea presiunii normale din interiorul ochiului, permițând retinei să funcționeze corect și să transmită semnale vizuale clare către creier.

Una dintre persoanele tratate este Nicki Guy, în vârstă de 47 de ani, primul pacient care a beneficiat de această terapie. Ea a declarat pentru BBC:

„Este ceva care îți schimbă viața. Mi-a oferit totul înapoi. Pot să-mi văd copilul crescând.” Pacienta a explicat că a trecut „de la a număra degete și a vedea totul neclar, la a putea vedea”.

În prezent, Nicki poate citi majoritatea rândurilor de pe panoul standard de testare a vederii și se află la un singur rând distanță de pragul legal necesar pentru a conduce. „Dacă vederea mea rămâne așa pentru tot restul vieții, ar fi absolut minunat”, a mai spus ea.

Doctorul Harry Petrushkin, medicul oftalmolog care a coordonat tratamentul, a declarat: „Ideea că am putea face rău cuiva care practic avea un singur ochi funcțional a fost extrem de dificilă”. El a adăugat însă: „Am găsit această soluție și, în mod uimitor, a funcționat”.

Până în prezent, 35 de pacienți au fost tratați în cadrul programului, cu sprijinul Moorfields Eye Charity. Rezultatele primilor opt pacienți au fost publicate în British Journal of Ophthalmology.

Specialiștii subliniază că metoda este potrivită doar pentru pacienții care mai au celule funcționale la nivelul retinei.

Medicii estimează că, în viitor, tratamentul ar putea ajuta sute sau chiar mii de persoane anual, însă subliniază că este nevoie de studii suplimentare pentru confirmarea eficienței pe termen lung.