În perioadele în care economia intră sub presiune, primele semne sunt adesea vizibile în prețurile unor produse de bază și ale unor bunuri influențate direct de costurile energiei și transportului, potrivit informațiilor furnizate de Fondul Monetar Internațional.

Economiștii atrag atenția că evoluția prețurilor la alimente, carburanți și energie poate indica apariția unor dezechilibre economice, însă acestea nu reprezintă, singure, dovada unei crize iminente.

Creșterea costurilor de producție, tensiunile geopolitice, problemele din lanțurile de aprovizionare sau majorarea taxelor pot determina scumpiri succesive înainte ca efectele să fie resimțite în întreaga economie. Din acest motiv, analiștii urmăresc cu atenție evoluția unor categorii de produse considerate sensibile la schimbările economice.

Pâinea și produsele de panificație se numără frecvent printre primele produse care înregistrează creșteri de preț. Acestea depind de costul cerealelor, de energia necesară procesului de producție și de cheltuielile cu transportul.

Și produsele lactate sau mezelurile sunt sensibile la majorarea costurilor de producție. Creșterea prețului energiei, a furajelor și a combustibililor se reflectă rapid în costurile fermierilor și ale procesatorilor, iar o parte din aceste majorări ajung în prețul final plătit de consumatori.

Reprezentanți ai industriei de retail și ai comercianților au avertizat în ultimele luni că tocmai aceste categorii de produse sunt printre cele mai expuse presiunilor inflaționiste, în special atunci când cresc costurile energiei și ale transportului, potrivit The Guardian.

Economiștii consideră că energia și combustibilii reprezintă unele dintre cele mai importante elemente care pot genera scumpiri în lanț.

Electricitatea este utilizată în procesele de producție, depozitare și distribuție, în timp ce motorina și benzina influențează costurile de transport pentru aproape toate bunurile de consum.

Atunci când aceste costuri cresc, efectele sunt resimțite treptat în numeroase sectoare economice, de la industria alimentară până la comerț și servicii. Datele oficiale publicate în România arată că energia electrică și carburanții s-au numărat printre categoriile cu cele mai importante creșteri de preț în ultimul an.

Statisticile recente ale Institutului Național de Statistică arată că unele dintre cele mai mari scumpiri anuale au fost înregistrate la cafea, ouă și anumite tipuri de carne.

Aceste evoluții nu sunt generate exclusiv de inflație. Piața cafelei este influențată și de condițiile meteo din statele producătoare, de recolte și de costurile transportului internațional. În cazul ouălor și cărnii, evoluția prețurilor depinde inclusiv de costurile cu hrana animalelor, energia și cererea din piață.

Specialiștii folosesc evoluția prețurilor la produsele de bază ca indicator al presiunilor din economie. Atunci când costurile cresc simultan la energie, carburanți și alimente, există riscul ca inflația să se extindă și asupra altor bunuri și servicii.

Totuși, economiștii subliniază că scumpirea unor produse nu înseamnă automat că urmează o criză economică. Prețurile pot crește și din motive punctuale, precum condițiile meteorologice nefavorabile, conflictele internaționale, modificările fiscale sau dezechilibrele temporare dintre cerere și ofertă.

Pentru populație, primele efecte sunt vizibile în coșul zilnic de cumpărături. Alimentele de bază, combustibilii și utilitățile au o pondere importantă în bugetul gospodăriilor, astfel că orice majorare de preț reduce puterea de cumpărare.

Specialiștii recomandă urmărirea evoluției inflației și a datelor oficiale publicate de autoritățile statistice, deoarece acestea oferă o imagine mai clară asupra tendințelor economice decât variațiile punctuale ale prețurilor unor produse.

În concluzie, experiența ultimilor ani arată că alimentele de bază, energia și carburanții se numără printre categoriile care reacționează cel mai rapid la creșterea costurilor din economie. Cu toate acestea, evoluția lor trebuie analizată împreună cu alți indicatori economici, deoarece nicio categorie de produse nu poate anticipa, de una singură, declanșarea unei crize economice.