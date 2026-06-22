Vacanța de vară a început oficial, iar Vama Veche rămâne una dintre destinațiile preferate ale tinerilor care caută distracție la malul mării fără bugete foarte mari. Dacă Mamaia este percepută ca o stațiune mai scumpă, Vama Veche continuă să fie căutată de turiștii care își adaptează sejurul după banii pe care îi au la dispoziție.

Vacanța de vară a început, iar pentru mulți tineri din România Vama Veche rămâne una dintre destinațiile alese pentru nopți petrecute pe plajă, muzică și cheltuieli calculate atent. Pentru a reduce cheltuielile, mulți turiști vin de acasă cu umbrele, cearșafuri și scaune pliabile. În acest fel, evită costurile pentru șezlonguri sau alte servicii de plajă, mai ales că în Vama Veche zonele cu șezlonguri nu domină plaja la fel ca în alte stațiuni.

Mâncarea rapidă rămâne una dintre variantele alese de turiștii care vor să țină costurile sub control. Unii calculează atent câte mese își permit într-o zi și caută opțiuni care să includă și băuturi.

Managerii unor fast-food-uri încearcă să atragă clienții cu oferte care includ mâncare și băuturi, pentru turiștii care vor să își rezolve masa rapid: „Este ofertă: dacă iei o șaorma mare, primești o Cola, Cuba Libre și o bere. Costă 44 de lei, depinde doar dacă este de pui, vită sau mixtă.”, spune Chatzakis Lefteris, Manager șaormerie.

În Vama Veche sunt și turiști care transformă bugetul foarte mic într-o parte a experienței de vacanță. Pentru unii, câteva produse cumpărate ieftin și berea la draft sunt suficiente pentru o zi petrecută la mare. Denis și Tudor, doi tineri intervievați de Observator pe plajă, au povestit cum arată o zi cu bani puțini în stațiune.

„Am venit în vacanță fără bani, nu pe buget. Azi am luat doi covrigi și brânză. Da, avem și eugenii, nu facem mișto! Bugetul nostru de astăzi? Să tot fie vreo 30 de lei. Păi, cam atât costă trei beri la draft.”, spun ei.

Un alt turist a explicat că, deși avea bani, a ales să țină pasul cu prietenii care cheltuiau mai puțin, pentru ca grupul să rămână în același ritm.

„Eu aveam bani, dar am mers după ei să mâncăm de 20 de lei pe zi. Dar a fost o zi superbă ieri, chiar ne-am distrat. Aseară ce am făcut? Am băut de mai mult de 20 de lei. Însă, fără aroganțe, cu 100 de lei te încadrezi 100%.”

Pentru cei care ajung în Vama Veche doar pentru o escapadă de o zi, costurile nu se opresc la mâncare și băutură. Transportul poate deveni una dintre cele mai mari cheltuieli, mai ales pentru cei care vin cu mașina. Un șofer ajuns pe litoral a povestit cât l-a costat deplasarea și ce alte cheltuieli a avut pentru o zi în stațiune.

„Benzina a costat 3 milioane (n.r. — 300 de lei), podul de la Fetești 40 de lei, energizantele ca să stăm treji la volan și de mâncare vreo 150 de lei”.

În funcție de distanță, de numărul de persoane din mașină și de cheltuielile făcute pe drum, o zi în Vama Veche poate ajunge astfel la câteva sute de lei.

Stațiunea are însă și opțiuni pentru turiștii care nu caută neapărat varianta cea mai ieftină. La polul opus față de cei care își calculează fiecare leu sunt vizitatorii care aleg cinele mai lungi la terasele cu specific pescăresc.

Printre turiștii ajunși în Vama Veche s-au numărat Cristina și Ianis, o familie stabilită de 16 ani în Marea Britanie. Cei doi au vizitat pentru prima dată stațiunea și au fost impresionați de amestecul de oameni, bugete și stiluri de vacanță.

Vama Veche rămâne astfel o stațiune în care aceeași zi la mare poate arăta diferit de la un turist la altul: de la covrigi, eugenii și bere la draft, până la mese la terase și cheltuieli mai mari pentru drum, mâncare și distracție.