Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, va efectua luni o vizită oficială în România, la invitația președintelui Nicușor Dan, potrivit unui anunț al administrației prezidențiale.

Șeful statului israelian va fi primit la Palatul Cotroceni, iar ulterior se va adresa plenului reunit al Parlamentului.

Potrivit Administrației Prezidențiale, vizita reflectă relațiile excelente dintre cele două țări:

Programul vizitei începe la ora 10:00, când președintele Nicușor Dan îl va primi pe omologul său israelian la Palatul Cotroceni. Cei doi lideri vor avea convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, vor susține declarații de presă comune și vor participa la un dejun oficial.

Pe agenda discuțiilor se vor afla modalitățile concrete de aprofundare a parteneriatului bilateral în domenii prioritare, cu accent pe cooperarea economică, securitate și apărare. De asemenea, vor fi abordate teme sectoriale precum educația despre Holocaust, combaterea antisemitismului, schimburile culturale și contactele interumane.

„Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educaţia despre Holocaust şi măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum şi dezvoltarea schimburilor culturale şi a contactelor interumane. O atenţie deosebită va fi acordată evoluţiilor recente din vecinătatea României şi regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securităţii din cele două regiuni şi a economiei globale”, transmite Președinția.

La ora 17:00, președintele Isaac Herzog va susține un discurs în fața plenului Camerelor reunite ale Parlamentului. La ședința specială au fost invitați șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre UE, ai Ucrainei și Republicii Moldova, precum și invitați ai Ambasadei Statului Israel la București.

Vizita oficială a președintelui Herzog subliniază relațiile solide și prietenia tradițională dintre România și Israel, cele două state fiind hotărâte să consolideze și mai mult cooperarea pe multiple planuri.