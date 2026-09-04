Președintele CSM iese la atac în scandalul CJUE: „Nu am fost consultați!”

Președintele CSM, Liviu Odagiu atenționează asupra rolului Consiliului și ICCJ în procedura de selecție a judecătorului României la CJUE. Exclusivitate EVZ.

În condițiile în care mandatul actualului judecător CJUE Octavia Spineanu expiră la data de 6 octombrie, pe repede-înainte și fără transparență, Guvernul interimar condus de premierul demis Ilie Bolojan a modificat procedura de selecție pentru viitorul judecător ce urmează a fi desemnat de România.

Chiar dacă Ministerul Justiției a susținut că, în linii, mari, tiparul utilizat anterior pentru această procedură ar fi fost păstrat, noile reguli ridică serioase probleme, așa cum a evidențiat jurnalistul EVZ Dan Andronic.

Unul dintre aspectele principale care ridică mari semne de întrebare este cel al momentului ales de Bolojan, mai precis de oportunitatea politică a stabilirii unor reguli pe termen lung de către un guvern interimar.

Alt aspect ține de modificarea structurală a comisiei de selecție, întrucât cei doi judecători de la ICCJ nu mai sunt desemnați direct de către Colegiul de conducere al instanței supreme dintre cei care își exprimau disponibilitatea, ci prin tragere la sorți.

La lucrările comisiei vor putea asista cu statut de observator reprezentanți din mediul universitar și din UNBR (Uniunea Națională a Barourilor din România.

Mai mult, prin noua procedură, candidatul selectat nu mai primește postul automat, ci trebuie să treacă de evaluarea foarte riguroasă a Comitetului 255 prevăzut de Tratatul privind funcționarea UE. În trecut acest organism a respins mai multe propuneri ale unor state membre din cauza criterilor de independență și competență.

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a ocolit, în mod inexplicabil, Consiliul Superior al Magistraturii și ICCJ în abordarea acestor modificări la procedura de selecție a candidatului României pentru funcția de judecător la CJUE.

Contactat de EVZ, președintele CSM, judecătorul Liviu Odagiu, a oferit, în exclusivitate pentru EVZ, următoarea declarație legată de acest subiect:

“Procedura de selecție a candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un mecanism instituțional de o importanță deosebită, având în vedere atât nivelul jurisdicției europene pentru care se realizează desemnarea, cât și responsabilitatea pe care statul român și-o asumă prin formularea unei asemenea propuneri. Guvernul a aprobat recent o nouă procedură de selecție, diferită sub anumite aspecte de cea utilizată cu ocazia procedurii anterioare de desemnare.

Consiliul Superior al Magistraturii nu a fost consultat în procesul de elaborare a acestei noi proceduri și, în consecință, nu cunoaște considerentele care au determinat modificarea mecanismului anterior ori evaluările instituționale care au stat la baza opțiunilor adoptate.

Din perspectiva rolului constituțional al Consiliului Superior al Magistraturii și a legăturii directe a acestei proceduri cu exercitarea unei funcții jurisdicționale la nivelul Uniunii Europene, participarea instituțiilor reprezentative ale autorității judecătorești la un asemenea proces ar fi fost de natură să asigure o perspectivă instituțională cât mai largă asupra procedurii selecției.

Desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la CJUE nu reprezintă o procedură administrativă obișnuită, ci una care angajează statul român în raporturile sale instituționale la nivelul Uniunii Europene. Tocmai această dimensiune instituțională justifică o atenție deosebită asupra modului în care sunt stabilite și modificate regulile aplicabile desemnării candidatului României.”

Alți specialiști în Drept consultați de EVZ susțin că această nouă procedură impusă de Executiv ar putea fi reanalizată prin adoptarea unui nou Memorandum sau noul Guvern ar putea iniția un nou Memorandum care să modifice regulile stabilite pe 27 august 2026.

Actul emis de Guvernul Bolojan poate fi contestat și în instanță, principalul motiv fiind cel a depășirii competențelor de către Guvernul interimar și lipsa de transparență decizională.