Președintele Consiliului Concurenței: România nu reuşeşte să reducă deficitul bugetar

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat la o conferinţă pe teme de construcţii că România nu reuşeşte să reducă deficitul bugetar în 2025, acesta ajungând la 9% din PIB. În opinia sa, banii băgați de stat în economie, echivalentul unei mega-stimulări de 9% din PIB, au condus la o creştere economică de doar 1%.

"România nu reuşeşte să reducă deficitul bugetar. România, în 2024, a derapat, că până în 2023 eram şi noi pe trendul tuturor de a ne reduce deficitul bugetar, de a reveni spre 3%. Regulile normale asta spun: deficitul bugetar trebuie să fie maxim 3% din PIB. ” a declarat acesta.

Chiriţoiu a precizat că instrumentul de stimulare prin cheltuieli publice pare epuizat, menţionând că deficitul bugetar ar trebui să se apropie de 3% din PIB. Președintele Consiliului Concurenței a amintit posibilitatea unei excepţii pentru cheltuielile de apărare, care pot influenţa traiectoria deficitului.

Şeful autorităţii de concurenţă a explicat că, dacă cheltuielile publice nu se reflectă în creşterea PIB, efectele se văd în inflaţie şi importuri mai mari. Aceasta contribuie la adâncirea deficitului balanţei de plăţi şi nu produce dezvoltare economică.

Președintele a precizat că, deşi consumatorii beneficiază de mai multe produse, fie româneşti, fie din import, acestea devin mai scumpe. Astfel, cheltuielile mari nu generează bunăstare suplimentară pentru populaţie şi nu asigură creşterea PIB.

La conferinţa organizată de Consiliul Concurenţei şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii la Sinaia, Bogdan Chiriţoiu a menționat importanţa păstrării banilor pentru investiţii care generează creştere economică, precum proiectele de infrastructură. Acesta a remarcat că politica guvernamentală tinde să reducă investiţiile în locul cheltuielilor de consum.

Patronatele din construcţii vor discuta luni cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, urmând să propună reducerea impozitelor pe muncă, nuanţarea aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante şi credite cu dobândă parţial subvenţionată. Scopul întâlnirii este continuarea proiectelor de infrastructură şi susţinerea dezvoltării economice a României.