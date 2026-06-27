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Președintele Aleksandar Vučić demisionează. Serbia se pregătește de alegeri anticipate

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Președintele Aleksandar Vučić demisionează. Serbia se pregătește de alegeri anticipateAleksandar Vučić / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat că va demisiona în următoarele săptămâni și că vor fi organizate alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Anunțul vine după un an și jumătate de proteste anticorupție declanșate în urma tragediei de la gara din Novi Sad.

Președintele Aleksandar Vučić demisionează. Serbia se pregătește de alegeri anticipate

Președintele sârb Aleksandar Vučić a afirmat că va demisiona în următoarele săptămâni și că țara se îndreaptă spre alegeri anticipate. În discursul susținut la un miting pro-guvernamental organizat în capitala Belgrad, liderul sârb a vorbit despre retragerea sa din funcție.

„Voi fi preşedinte doar câteva săptămâni, iar apoi îmi voi da demisia", a declarat Aleksandar Vučić.

Al doilea și ultimul mandat al acestuia urma să expire la jumătatea anului 2027.

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Vučić a mai afirmat că va sprijini Partidul Progresist Sârb în viitoarele alegeri, inclusiv în eventualele alegeri parlamentare anticipate. Totuși, el nu a precizat data la care își va depune demisia și nici momentul în care Parlamentul ar putea fi dizolvat, etapă necesară pentru organizarea scrutinului anticipat.

Proteste Serbia

Proteste Serbia / sursa foto: captură video

Anunțul lui Aleksandar Vučić vine după luni de proteste în Serbia

Declarația președintelui apare după aproximativ un an și jumătate de proteste anticorupție organizate în Serbia și conduse de studenți.

Manifestațiile au început după prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, tragedie în urma căreia și-au pierdut viața 16 persoane.

Cu doar câteva zile înaintea anunțului făcut de Vučić, studenții au organizat o nouă comemorare la Novi Sad și au cerut organizarea de alegeri generale anticipate.

Opoziția acuză guvernul de gestionarea defectuoasă a proiectelor publice

Protestatarii, partidele de opoziție și organizațiile pentru drepturile omului susțin că accidentul de la gara din Novi Sad reflectă probleme mai ample privind administrarea proiectelor de construcții și corupția din sistemul public.

Totodată, reprezentanții mișcării conduse de studenți au anunțat că intenționează să îi înfrunte pe Aleksandar Vučić și pe Partidul Progresist Sârb la viitoarele alegeri parlamentare și prezidențiale.

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