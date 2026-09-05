Valentin Gaidarji, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, a anunțat că părăsește Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, formațiune condusă de Gheorghe Cavcaliuc. Gaidarji și-a depus cererea de retragere la 4 septembrie 2026, în aceeași zi în care Comisia Electorală Centrală a publicat lista formațiunilor care pot participa la alegerile din Găgăuzia din 15 noiembrie, iar PACE nu se regăsește pe listă.

Gaidarji, care ocupa și funcția de vicepreședinte al PACE, a afirmat că decizia de a părăsi partidul nu are legătură cu schimbarea convingerilor sale politice. El susține că retragerea a fost determinată de situația creată după decizia CEC privind participarea formațiunii la alegerile din autonomie.

Valentin Gaidarji a declarat că este unul dintre cofondatorii PACE și că își păstrează convingerile politice.

„Este o decizie foarte dureroasă. Sunt unul dintre cofondatorii acestui partid, creat de patrioți și profesioniști, în care am crezut și cred în continuare că poate aduce beneficii Republicii Moldova și cetățenilor săi. Fac acest pas nu pentru că mi s-ar fi schimbat convingerile politice, ci din cauza unor circumstanțe create artificial de instituțiile statului”, a declarat Gaidarji.

Potrivit acestuia, decizia CEC de a nu include PACE pe lista formațiunilor care pot participa la alegerile din Găgăuzia ar avea drept scop blocarea participării sale la scrutin.

„Comisia Electorală Centrală a exclus partidul PACE de pe lista formațiunilor care au dreptul să participe la alegerile din Găgăuzia din 15 noiembrie 2026. Am motive serioase să cred că această excludere a fost făcută în mod deliberat, cu scopul de a-mi bloca participarea la alegeri sau de a mă atrage într-o capcană – astfel încât, dacă aș candida pe listele partidului, să fiu ulterior exclus prin mecanisme camuflate”, a afirmat președintele Adunării Populare.

Valentin Gaidarji a mai declarat că, la 31 august, a contestat decizia CEC la Curtea de Apel Chișinău. El susține că instanța nu a soluționat însă contestația în termenul pe care îl consideră necesar pentru a-i permite să decidă asupra unei eventuale candidaturi.

„Curtea a solicitat partidului documentele până la 4 septembrie 2026, ora 17:00 (vineri seara), și abia după aceea va examina cazul. Însă termenul pentru a decide dacă pot candida din partea partidului sau independent expiră chiar astăzi”, a spus Gaidarji.

El a acuzat instituțiile statului că ar acționa coordonat pentru a-i împiedica participarea la scrutin.

„Aceasta este o capcană clasică pusă la cale de instituțiile statului, care creează aparența respectării procedurilor, dar acționează coordonat și cu unicul scop de a ne compromite și discredita”, a afirmat acesta.

Gaidarji a susținut că soluționarea cazului PACE după expirarea termenului pentru înregistrarea candidaților independenți i-ar închide ambele posibilități de participare.

„Cazul PACE va fi examinat abia după 5 septembrie – termenul de 70 de zile prevăzut de lege pentru posibilitatea de a candida independent. Astfel, ambele uși îmi sunt închise: nu pot candida nici pe listele partidului, nici în calitate de candidat independent”, a declarat el.

Președintele Adunării Populare a Găgăuziei a formulat acuzații și la adresa vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica.

Gaidarji susține că Postica l-ar fi sunat la 1 septembrie și că, în timpul discuției, ar fi exercitat presiuni pentru ca acesta să părăsească PACE.

„La 1 septembrie 2026, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, m-a sunat și a exercitat presiuni asupra mea pentru a părăsi partidul PACE. El a făcut acest apel exact în perioada în care contestația mea se afla deja pe rolul instanței”, a afirmat Gaidarji.

El a susținut că discuția ar reprezenta un indiciu al unei presupuse coordonări între instituțiile statului în legătură cu PACE.

„Acest fapt demonstrează că există o înțelegere coordonată între instituțiile statului în ceea ce privește partidul PACE și că se știe deja că înregistrarea partidului va fi refuzată – doar că decizia va fi anunțată după 6 septembrie, pentru a nu-mi lăsa nicio șansă”, a declarat Gaidarji.

Pavel Postica a oferit explicații cu privire la situația PACE în cadrul ședinței CEC din 1 septembrie.

Potrivit acestuia, în afara listei formațiunilor care pot participa la alegeri au fost incluse partidele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația electorală.

Postica a explicat că este vorba despre formațiuni care fie nu au prezentat Agenției Servicii Publice informațiile referitoare la membrii conducerii obligați să depună declarații de avere și interese personale, fie au activitatea limitată sau sunt dizolvate prin hotărâri judecătorești definitive.

Vicepreședintele CEC a confirmat că a discutat cu Valentin Gaidarji, însă a susținut că discuția a avut un alt obiect.

Potrivit lui Postica, în cadrul conversației s-a încercat clarificarea aspectului privind data alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Această explicație a fost prezentată de oficial în contextul acuzațiilor formulate ulterior de Gaidarji.

Comisia Electorală Centrală a aprobat la 4 septembrie lista partidelor politice care îndeplinesc condițiile pentru participarea la alegerile din Găgăuzia programate pentru 15 noiembrie 2026. Pe listă se află 37 de formațiuni, în timp ce PACE nu a fost inclus. Partidul nu figurează nici între formațiunile admise pentru scrutinul pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, organizat în aceeași zi.

Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” este denumirea oficială a formațiunii, potrivit statutului publicat de Agenția Servicii Publice. Formațiunea este condusă de Gheorghe Cavcaliuc.