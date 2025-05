EVZ Special Povestea Mariyei Kostyuk, de la pasiune pentru motociclete la antreprenoriat. Video







O nouă ediție a podcastului „Picătura de business”, difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”, a adus în atenția publicului o afacere unică în România, care se centrează pe o nișă clară: experiențe pentru femei. Mariya Kostyuk a fost invitatul special al acestei ediții. Ea este fondatoarea „Together We Ride”, un concept care oferă trăiri intense, redescoperirea puterii interioare, prietenie, toate înglobate prin intermediul unor plimbări cu motocicleta. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, și Virgil Munteanu, director executiv Editura Evenimentul și Capital, a evidențiat evoluția business-ului și povestea antreprenoarei din spatele acestuia.

Mariya Kostyuk este rusoaică la origini, dar este stabilită în România de mulți ani. Prin afacerea sa de nișă „Together We Ride”, antreprenoarea a reușit să ajute multe femei să-și depășească fricile și limitele, să își crească stima de sine, și să se distreze, prin plimbări cu motocicleta și alte activități recreative. Mariya a reușit să creeze în jurul său o comunitate frumoasă de femei, care este în continuă creștere.

„Dragostea m-a adus la București”

Mariya Kostyuk a trăit în Asia aproape 5 ani. În acest timp, a avut norocul de a-și cunoaște jumătatea. Alături de soțul ei român, a stat 2 ani și jumătate în Thailanda. Dar, o vizită în România a făcut-o să nu își mai dorească să plece. „De la 19 ani am plecat din Rusia. Am vrut să văd și alte țări și să fac modă. O perioadă din timp am locuit în Asia, eu pe atunci mă concentram pe cariera mea de modelling, și mi-am întâlnit iubirea. Am stat cu soțul meu doi ani și jumătate în Thailanda. Într-o zi, el m-a invitat în România. Acum 12 ani am făcut o vizită și după ne-am stabilit aici. Dragostea m-a adus la București”, a explicat Mariya.

În România, Mariya s-a concentrat pe familia sa. Dar, acum un an, a început un proiect care a pornit din pasiunea sa pentru motociclete: Together We Ride. „Am mers mult timp pe motocicletă. Prima mea experiență a fost la 18 ani, când mi-am luat permisul de moto. Am luat o mică pauză, m-am ocupat de modelling. După ce am ajuns în România, a început să-mi fie foarte dor de motociclism, nu știam cum să mă apuc iar de această pasiune a mea, fiind și mamă. Nu mi-am cumpărat motor pentru că am avut o oarecare frică, deoarece avusesem o pauză desul de mare. Soțul meu m-am susținut mereu să mă reapuc. Conjunctura a făcut ca într-o zi să vină la noi un prieten de-al lui cu motorul. Am luat cheia și am plecat. Așa că, acum 5 ani și jumătate mi-am cumpărat motocicletă și am început să merg la cursuri, să-mi îmbunătățesc skill-urile”, a povestit invitata.

Depășirea fricii

După ce și-a cumpărat motorul, Mariya a descoperit circuitul, un loc unde poate să se antreneze în siguranță și să-și depășească limitele și frica de viteză. „Am început să merg pe circuit, am făcut cursuri. Mi-a plăcut atât de mult încât mi-am cumpărat o altă motocicletă specială de circuit, pe lângă cea pe care o aveam de stradă. Este un asfalt special pentru motociclete și mașini sport, unde poți merge cu viteză mai mare, traseul are curbe, poți experimenta. Am atins atunci o viteză de 300 de km/h în linie dreaptă”, a explicat Mariya.

Invitata a explicat că, prin intermediul circuitului, a reușit să-și învingă frică generată de un accident. „La 15 ani, am avut un accident cu mașina. Eu eram pasager, am zburat din mașina care mergea cu 180 km/h. Nu eram eu controlul mașinii, dar am dezvoltat această frică. Când am reluat mersul pe motocicletă, m-am gândit unde pot merge să stăpânesc această frică, iar răspunsul a fost circuitul. Îți dă o siguranță pentru că nu este trafic, nu există gropi, nu există pete de ulei pe care poți să aluneci. Circuitul a fost terapia mea și este în continuare”, a spus Mariya Kostyuk.

Origini din Rusia

La acest moment, există anumite tensiuni în țara noastră cauzate de războiul din Ucraina. Mariya este de peste 12 ani în România, dar, de-a lungul timpului, s-a confruntat cu oameni care o priveau diferit doar pentru că este rusoaică.

„Când am venit prima dată în România, am primit întrebări și comentarii legate de situația noastră politică. În 2014, începuse primul conflict cu Ucraina. Oamenii au fost speriați de agresivitatea Rusiei și m-au privit într-un anumit fel când au aflat că sunt la rusoaică. După ce ne-am integrat, nu am mai avut probleme pentru că mi-am făcut familie, copil și și m-am depărtat. În 2021 când a început războiul au început să vină foarte mulți ucraineni în România. Atunci, am avut și conflicte acasă legate de asta, pentru că am avut altă părere despre război. La București, eu m-am intersectat cu ucrainenii, i-am ajutat cu ce am putut, haine, mâncare. Am fost și în aeroporturi să traduc din rusă în română și invers pentru a-i ajuta să comunice. N-am mai fost în Rusia de la începutul războiului, mă întâlnesc cu familia mea ori aici ori în Turcia. Eu provin dintr-un oraș îndepărtat din Rusia, este aproape de granița cu China”, a povestit aceasta.