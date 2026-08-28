Schimbare în Norvegia. Mette-Marit a devenit vineri regină a Norvegiei, după moartea regelui Harald al V-lea, la vârsta de 89 de ani. Soțul ei, Haakon, a urcat pe tron și a devenit noul monarh al țării, iar Mette-Marit îi este acum alături în noua etapă a domniei. Drumul noii regine către familia regală norvegiană a fost unul neobișnuit, arată Reuters.

Înainte să îl întâlnească pe prințul moștenitor, Mette-Marit era o femeie obișnuită, mamă singură și parte a scenei muzicale house. Relația cu Haakon a provocat controverse, însă cuplul a rămas împreună și s-a căsătorit în 2001.

Mette-Marit Tjessem Høiby s-a născut pe 19 august 1973, la Kristiansand, în sudul Norvegiei. Părinții ei au divorțat când era copil, iar ea a crescut alături de mama și frații săi. Înainte de intrarea în familia regală, a avut o viață departe de protocolul și tradițiile monarhiei.

În 1999, la vârsta de 25 de ani, Mette-Marit l-a întâlnit pe Haakon la festivalul de muzică Quart, organizat chiar în orașul său natal. La acel moment, ea era mamă singură și avea un fiu dintr-o relație anterioară.

Haakon a povestit ulterior în autobiografia sa despre prima impresie pe care i-a lăsat-o Mette-Marit: „M-am uitat pur și simplu la ea. Era ca o lumină”.

Cei doi au început să se întâlnească în secret, însă relația lor a devenit rapid publică. Faptul că viitoarea prințesă era o femeie fără origini aristocratice și avea deja un copil a atras o atenție considerabilă din partea presei norvegiene.

În perioada în care relația cu Haakon a devenit publică, presa a analizat în detaliu trecutul lui Mette-Marit și perioada în care frecventa scena muzicală house.

Controversele nu au împiedicat însă relația să continue. Haakon și tatăl său, regele Harald, au susținut cuplul, iar în 2001 Mette-Marit și prințul moștenitor s-au căsătorit.

Intrarea în familia regală nu a fost ușoară. Adaptarea la protocol și la atenția publică a venit cu presiuni importante, însă Mette-Marit a ajuns treptat să își construiască propriul rol în monarhie.

După căsătorie, Mette-Marit s-a implicat în numeroase proiecte publice. A studiat etica la Universitatea din Oslo și a urmat cursuri la School of Oriental and African Studies din Londra, unde s-a concentrat asupra dezvoltării internaționale, HIV/SIDA și problemelor refugiaților.

Literatura a devenit una dintre principalele sale teme de interes. De-a lungul anilor, Mette-Marit a promovat scriitori norvegieni în străinătate și a susținut proiecte menite să îi apropie pe copii de lectură.

Viața sa publică a fost însă umbrită din nou de controverse, iar în ultimii ani familia regală s-a confruntat cu mai multe scandaluri care au atras atenția internațională.

Una dintre cele mai dificile perioade pentru Mette-Marit a venit în 2026, după apariția unor e-mailuri care arătau că aceasta a păstrat legătura cu Jeffrey Epstein, infractorul sexual american condamnat.

Corespondența a continuat și după condamnarea lui Epstein. Dezvăluirile au provocat reacții puternice în Norvegia și au pus presiune asupra familiei regale.

Mette-Marit a recunoscut ulterior că a fost manipulată și a regretat faptul că l-a cunoscut pe Epstein. „Am fost manipulată și înșelată. Îmi doresc să nu-l fi cunoscut niciodată.”

Scandalul a afectat și imaginea monarhiei norvegiene, într-un moment în care familia regală era deja supusă unei atenții publice intense.

Noua regină a Norvegiei se confruntă de mai mulți ani cu o boală pulmonară cronică. Mette-Marit a fost diagnosticată cu fibroză pulmonară în 2018, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ în 2026.

În iunie, medicii au anunțat că situația devenise suficient de gravă pentru ca ea să fie inclusă pe lista pentru un transplant pulmonar. Medicii au descris atunci deteriorarea stării sale drept „dramatică” și au avertizat că, fără transplant, perspectiva de viață era limitată.

Problemele medicale au redus și participarea sa la evenimentele publice, însă Mette-Marit a continuat să își îndeplinească, atât cât starea de sănătate i-a permis, responsabilitățile oficiale.

Familia noii regine a fost afectată și de problemele juridice ale fiului său cel mare, Marius Borg Høiby. Acesta a fost implicat într-un proces care a atras atenția presei norvegiene și internaționale și a amplificat presiunea asupra familiei regale.

Mette-Marit și Haakon au trei copii împreună în familia lor: Ingrid Alexandra, care este acum prințesă moștenitoare, și Sverre Magnus, în timp ce Marius este fiul lui Mette-Marit din relația sa anterioară.

În ciuda controverselor, Mette-Marit și Haakon au ajuns să formeze unul dintre cele mai cunoscute cupluri regale europene. În august 2026, cei doi au marcat 25 de ani de la căsătorie.

Moartea regelui Harald al V-lea a schimbat statutul lui Mette-Marit. Haakon a devenit rege al Norvegiei, iar ea a devenit regină. Tranziția are loc într-o perioadă dificilă pentru familia regală, după ani marcați de probleme de sănătate, controverse și presiune mediatică.