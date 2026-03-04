Postul și Canonul, ca drum spre schimbare. Explicațiile părintelui Constantin Necula

Părintele Constantin Necula explică ce înseamnă de fapt ce înseamnă Canonul. Acesta argumentează că în post și urmând Canoanele putem să ne vedem cu adevărat și să ne schimbăm comportamentul.

Omul bisericii explică faptul că mai ales în post, Canonul trebuie folosit pentru a-l ajuta pe credincios să își înțeleagă păcatele. Iar Biserica susține acest proces de trezire a omului către adevăr.

”Biserica nu ne așază într-o simplă rânduială liturgică, ci într-o școală a trezviei, sub lumina adâncă a Canonului celui Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Canonul nu ne mângâie cu vorbe moi, ci ne ține în oglinda sufletului înainte. Ne rostește pe nume”, a spus părintele.

Preotul argumentează faptul că pocăința este medicament iar plânsul este vindecare. Iar postul trebuie ținut în adevăr nu ca perfromanță. ”Ne arată că păcatul nu e o teorie, ci o rană care doare în concretul vieții noastre. Și, în același timp, ne învață că pocăința nu este disperare, ci medicament.

Nu este plâns fără sens, ci început de vindecare. În zilele de post, trupul simte lipsa, iar dacă avem curaj, sufletul începe să vorbească. Postul nu este performanță ascetică și nici ambiție duhovnicească. Este adevăr. Este întâlnirea sinceră cu ceea ce suntem înaintea lui Dumnezeu”, a mai explicat Constantin Necula.

Părintele vine în ajutorul creștinilor și explică faptul că niciodată nu suntem singuri, mai ales atunci când suntem în suferințe. Iar canonul este nu este făcut să ne zdrobească, ci să aducă adevărul în viața noastră.

”Iar Canonul vine și ne spune că nu suntem singuri în căderile noastre: toată Scriptura este povestea omului ridicat de mâna lui Dumnezeu. ”Miluiește-mă Dumnezeule” nu e doar un refren bisericesc, ci respirația inimii care încă mai speră. Canonul nu ne zdrobește, ne reasează în adevăr”, a încheiat omul bisericii.