Social Stare de alertă prelungită în Portugalia, din cauza incendiilor. Recomandări pentru români







Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un avertisment pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia, privind prelungirea stării de alertă la nivel național. Autoritățile portugheze au decis prelungirea măsurilor speciale până la data de 13 august 2025, ca reacție la riscul extrem de incendii de vegetație care continuă să afecteze majoritatea regiunilor țării.

Autoritățile portugheze au decis prelungirea stării de alertă pe fondul unui risc ridicat de incendii, alimentat de temperaturile foarte ridicate înregistrate în această perioadă.

Măsura vine în contextul în care condițiile meteo favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor de vegetație. Pe durata stării de alertă, rămân în vigoare mai multe restricții și măsuri speciale, implementate pentru a limita riscurile și a proteja populația.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care se află sau intenționează să călătorească în Portugalia să se informeze din surse oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale.

Acestea includ:

interzicerea accesului, circulației și opririi vehiculelor în zonele împădurite;

interdicția utilizării focului în spații deschise, a artificiilor sau altor dispozitive pirotehnice;

restricționarea folosirii echipamentelor și utilajelor capabile să producă scântei ori aprinderi accidentale.

Pentru a fi la curent cu evoluția situației, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă consultarea surselor oficiale ale autorităților portugheze, și anume:

pe site-ul Guvernului Republicii Portugheze (https://www.portugal.gov.pt/pt/gc25),

pe site-ul Institutului Portughez pentru Mare și Atmosferă – IPMA (https://www.ipma.pt/en/riscoincendio/rcm.pt/),

precum și pagina Autorității Naționale de Urgență și Protecție Civilă (https://prociv.gov.pt/pt/home/), unde sunt disponibile informații actualizate și hărți zilnice privind riscul de incendii.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vine cu câteva sfaturi pentru cetățenii români care au nevoie de asistență consulară. Românii aflați în Portugalia au la dispoziție două numere de telefon pentru a contacta Ambasada României la Lisabona: +351 213 966 463 și +351 213 960 866.

Apelurile sunt gestionate non-stop prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care asigură asistență permanentă cetățenilor români din afara țării.

Foarte important: Toți cetățenii români aflați în Portugalia, care trec prin situații deosebite sau urgente, pot solicita sprijin apelând numărul de urgență pus la dispoziție de Ambasada României la Lisabona: +351 927 411 628, se mai arată în comunicatul emis de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE).