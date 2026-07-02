Fermierii ruși se confruntă cu dificultăți în plină campanie agricolă, după ce atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor și depozitelor petroliere au provocat o criză de carburanți care afectează tot mai multe regiuni ale Rusiei, potrivit agenției Reuters.

Deficitul de benzină și motorină, resimțit de la vestul până la estul Federației Ruse, începe să aibă efecte asupra agriculturii, transportului public și lanțurilor de aprovizionare.

Autoritățile de la Moscova încearcă să stabilizeze piața prin importuri de combustibil din India și Belarus, în timp ce președintele Vladimir Putin a recunoscut existența problemelor și a promis măsuri pentru limitarea impactului.

În regiunea agricolă cunoscută drept Centura Cernoziomului, una dintre cele mai productive zone agricole din Rusia, agricultorii spun că întâmpină dificultăți în procurarea combustibilului necesar pentru recoltare.

Pe rețelele sociale au apărut numeroase relatări despre fermieri obligați să aștepte ore întregi la stațiile de alimentare sau chiar să își deplaseze combinele direct la pompe, după ce nu li s-a permis să alimenteze canistre.

Situația este considerată sensibilă deoarece Rusia se află în perioada de recoltare, iar orice întârziere poate afecta producția agricolă și exporturile de cereale, un sector important pentru economia țării.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil din Rusia, încercând să reducă resursele logistice și financiare ale Moscovei în contextul războiului început în februarie 2022.

Autoritățile ruse au minimalizat inițial problemele, susținând că este vorba doar despre blocaje locale. Pe măsură ce atacurile au continuat, deficitul de carburanți s-a extins însă în majoritatea regiunilor țării, determinând introducerea unor restricții la alimentare și creșterea accentuată a prețurilor la benzină.

Președintele Vladimir Putin a admis duminică existența dificultăților și a declarat că aprovizionarea sectorului agricol reprezintă o prioritate, deoarece „recolta depinde de combustibil”.

Vicepremierul Alexander Novak, responsabil de sectorul energetic, a afirmat ulterior că autoritățile lucrează pentru stabilizarea pieței.

Pentru a reduce deficitul, Rusia a început importurile maritime de benzină din India, au declarat pentru Reuters surse din industrie.

Chernyshevsk, Zabaykalsky Krai. Russians celebrate finally reaching the gas station after spending two days in line. They say the station has only a small amount of fuel left, and the next delivery is expected no earlier than the day after tomorrow. That means anyone still… https://t.co/ZABCC2X0Ic pic.twitter.com/LTYwkGAQS5 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 1, 2026

Potrivit acestora, cel puțin 60.000 de tone de benzină au fost deja expediate către Rusia, fiind încărcate pe două petroliere cu volume cuprinse între 30.000 și 40.000 de tone fiecare.

O altă sursă citată de Reuters afirmă că Moscova intenționează să importe aproximativ 400.000 de tone de benzină pe lună din mai multe state, inclusiv din Belarus, care și-a majorat deja livrările către Rusia.

În prima jumătate a lunii iunie, transporturile feroviare de benzină din Belarus aproape s-au triplat comparativ cu prima parte a lunii mai, depășind 70.000 de tone.

Parlamentul rus a adoptat recent modificări ale Codului Fiscal pentru a facilita acordarea unor subvenții destinate importurilor de combustibil, calculate în funcție de costurile livrărilor din India.

Efectele crizei sunt vizibile în întreaga Rusie. Șoferii folosesc aplicații și grupuri online pentru a identifica benzinăriile care mai au combustibil disponibil și pentru a evita cozile foarte lungi.

Atamanovka, Zabaykalsky Krai. A Russian driver leaves the gas station after finally refueling following a 28-hourwait, then drives past a 4.3 km-long queue for the same station. She remarks that when she first joined the line, it was much shorter. https://t.co/ynlmOHKxOi pic.twitter.com/CHrnQLuiD7 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 1, 2026

În unele înregistrări distribuite pe rețelele sociale apar conflicte între șoferi aflați la coadă pentru alimentare. Un videoclip devenit viral, intitulat „Luxul suprem în 2026”, prezintă un bărbat care alimentează cu grijă o mașină de tuns iarba dintr-o canistră și glumește că benzina a devenit un bun de lux.

Potrivit site-ului iPhones.ru, care citează date ale motorului de căutare Yandex, căutările pentru expresia „cum să sifonezi combustibil” au crescut de la 697 într-o lună la peste 9.300 până la 21 iunie.

Chita, Zabaykalsky Krai. A 4.4 km fuel queue, one of the longest documented so far. According to the person filming, everyone who wants to join this line has to wait no less than 24 hours just to reach the gas station. P.S. The author also claims the queue was actually 5–6 km… https://t.co/b0WDQ3tTSY pic.twitter.com/HXtgbtM5Oe — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 1, 2026

În regiunea Zabaikalsk, aflată la granița cu China și Mongolia, autoritățile au suspendat mai multe rute de autobuz, iar o companie de salubritate și-a întrerupt activitatea în patru districte din cauza lipsei de combustibil.

Criza carburanților apare într-un moment în care percepția rușilor asupra economiei s-a deteriorat semnificativ. Un sondaj publicat în această săptămână arată că nivelul de pesimism privind situația economică este cel mai ridicat din ultimii 20 de ani.

Totodată, creșterea costurilor de transport ridică temeri privind scumpirea alimentelor, întrucât majoritatea mărfurilor sunt distribuite pe cale rutieră.

În orașul Rostov-pe-Don, Tatiana Sedykh a declarat pentru Reuters că este mulțumită că utilizează un automobil diesel, deoarece cozile pentru benzină au devenit extrem de lungi. „Coada la benzină este pur și simplu uriașă. Încep să mă gândesc că poate ar trebui să merg pe jos la serviciu”, a spus aceasta.

Pe fondul continuării atacurilor asupra infrastructurii energetice, autoritățile ruse încearcă să evite agravarea deficitului de combustibil, într-un moment în care agricultura, transporturile și economia resimt deja efectele conflictului prelungit cu Ucraina.