Polițist din Gorj, cercetat penal pentru hărțuirea și amenințarea fostei soții

Șeful Postului de Poliție din comuna Mușetești, județul Gorj, este cercetat penal după ce și-a hărțuit și amenințat fosta soție. Polițistul poartă acum un dispozitiv de monitorizare, iar autoritățile i-au interzis să mai dețină armă. „La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu se efectuează cercetări în cadrul a două dosare penale, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi hărţuire”, a anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au anunțat joi că, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, se desfășoară cercetări în două dosare penale privind infracțiunile de amenințare și hărțuire. Dosarele au fost reunite și sunt investigate de un procuror al instituției, vizat fiind un angajat al IPJ Gorj.

„La data de 15.10.2025, Judecătoria Târgu Jiu a dispus faţă de acesta emiterea unui ordin de protecţie, pe o perioadă de 9 luni, dispunându-se ca acesta să fie monitorizat electronic, să nu poarte sau utilizeze arma de serviciu, să nu comunice în vreun fel cu fosta soţie şi să nu se apropie la o distanţa mai mică de 50 de metri de aceasta”, a mai anunțat IPJ Gorj.

Surse judiciare au afirmat pentru News.ro că polițistul vizat este agent și conduce Postul de Poliție din comuna Mușetești. Acesta a fost reclamat pentru hărțuirea și amenințarea fostei sale soții. Potrivit Poliției, agentul și-ar fi amenințat verbal fosta soție cu pistolul, însă fără să țină arma în mână.

În același timp, conducerea IPJ Gorj a dispus „măsuri de verificare cu privire la săvârşirea unor posibile abateri disciplinare, în sarcina agentului”.

Sursele citate anterior au mai adăugat că, în timpul anchetei interne sunt analizate, de asemenea, aspecte legate de comportamentul polițistului în comunitatea în care trăiește și își desfășoară activitatea profesională.

Mai mult, oficialii Poliției au reamintit că agentul beneficiază, ca orice alt justițiabil, de prezumția de nevinovăție. Ei au adăugat că „IPJ Gorj îşi reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal şi imparţial şi se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale, susţinând un sistem de justiţie bazat pe integritate, legalitate şi profesionalism”.