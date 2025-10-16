Parchetului din Tijuana, atacat cu drone. Cartelurile de droguri, suspectate de autorități

Un atac cu drone a vizat clădirea Parchetului din orașul mexican Tijuana, aflat la granița cu Statele Unite, au anunțat miercuri autoritățile locale.

Incidentul, care a implicat trei drone încărcate cu explozibili, a provocat pagube materiale, dar nu s-au înregistrat victime.

Procurorul statului Baja California, Maria Elena Andrade, a declarat că autoritățile investighează identitatea celor responsabili și posibilele legături cu grupări criminale implicate în traficul transfrontalier de droguri.

Potrivit declarațiilor procurorului Maria Elena Andrade, atacul a avut loc în cursul nopții de marți spre miercuri, într-o zonă centrală a orașului Tijuana, la doar câțiva kilometri de granița cu San Diego, SUA.

Trei drone încărcate cu dispozitive explozive improvizate au fost lansate în direcția complexului în care își desfășoară activitatea Parchetul General al statului Baja California.

„A fost o acțiune planificată și executată cu precizie. Din fericire, nu avem persoane rănite, dar considerăm atacul un semnal îngrijorător privind capacitatea grupărilor criminale de a folosi tehnologie militară”, a declarat Andrade în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a adăugat că autoritățile colaborează cu experți federali și cu unități specializate în armament exploziv pentru a determina tipul exact de încărcătură utilizată.

„Este un tip de incident care amintește de metodele folosite de carteluri în alte regiuni ale Mexicului. Investigația va clarifica dacă acesta este și cazul de față”, a spus procurorul.

Atacul nu a provocat pierderi de vieți omenești, însă mai multe ferestre și pereți ai clădirii au fost afectați. Autoritățile au izolat zona și au desfășurat o amplă operațiune de securitate.

🚨 #Tijuana | Nuevo nivel de violencia, la sede de la Fiscalía General del Estado en Playas de Tijuana fue atacada con drones que portaban explosivos. No hay heridos, pero el mensaje es claro: el crimen organizado ya usa tecnología de guerra para desafiar al Estado y aterrorizar… pic.twitter.com/0V7quq3tZa — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) October 16, 2025

Surse neoficiale citate de presa locală sugerează că atacul ar putea fi o reacție la recenta arestare a unor membri importanți ai cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerat unul dintre cele mai puternice grupuri criminale din Mexic.

Guvernatorul statului Baja California, Marina del Pilar Ávila, a condamnat incidentul, afirmând că „niciun act de intimidare nu va împiedica autoritățile să continue lupta împotriva crimei organizate”.

Folosirea dronelor în atacuri asupra instituțiilor publice ridică îngrijorări majore privind escaladarea violenței în Mexic.

Experți în securitate afirmă că incidentul din Tijuana marchează un nou pas în strategia cartelurilor, care adoptă tactici inspirate din zone de conflict internaționale.

Carlos Pérez, analist în politici de apărare la Universitatea Națională Autonomă din Mexic, a declarat:

„Utilizarea dronelor arată o adaptare rapidă a grupărilor la tehnologiile moderne și o slăbire a controlului statului asupra anumitor regiuni”.

Pe termen lung, autoritățile mexicane ar putea fi nevoite să adopte noi măsuri de securitate aeriană, inclusiv sisteme de detectare și neutralizare a dronelor.

Statele Unite, care împart granița directă cu Tijuana, urmăresc îndeaproape evoluțiile, având în vedere potențialele riscuri de extindere a violenței dincolo de frontieră.