Politicieni din mai multe țări europene, inclusiv reprezentanți ai unor formațiuni naționaliste, conservatoare și de extremă dreapta, sunt așteptați la București în weekendul 14-15 noiembrie, pentru manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu.

Potrivit unor surse politice, la protestul programat sâmbătă, 14 noiembrie, în zona Parlamentului, ar urma să participe delegații din 45 de țări. Printre invitați se numără europarlamentarul polonez Patryk Jaki, copreședinte al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), dar și reprezentanți ai partidului german Alternativa pentru Germania (AfD).

Mobilizarea politică internațională are loc la inițiativa și cu sprijinul liderului AUR, George Simion, care a anunțat deja participarea unor politicieni polonezi la manifestația pentru fostul candidat la Președinție.

Prezența unor reprezentanți ai AfD este, de asemenea, vehiculată de surse politice. Nu este clar, deocamdată, dacă la București va veni și Alice Weidel, copreședinta formațiunii germane, sau dacă partidul va trimite alți membri.

Alice Weidel a fost recent în centrul unui scandal după ce i-a acuzat pe migranții români că „jefuiesc sistemul social” din Germania.

George Simion a confirmat public că politicieni din Polonia vor veni la manifestația organizată pe 14 noiembrie pentru susținerea lui Călin Georgescu. Printre aceștia se află Patryk Jaki, copreședinte al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din Parlamentul European.

„Liderii polonezilor mi-au confirmat: vin și ei la mitingul de susținere pentru Călin Georgescu din 14 noiembrie/Parlament. Co-președintele ECR Group, Patryk Jaki: avem deținuți politici în anul 2026!”, a transmis liderul AUR într-o postare pe Facebook.

Afirmația referitoare la „deținuții politici” îi aparține europarlamentarului polonez, fiind preluată de George Simion în mesajul său.

Liderul AUR a anunțat proteste de stradă în sprijinul lui Călin Georgescu imediat după arestarea preventivă a fostului candidat la Președinție.

„Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine! În următoarele zile noi vom fi în stradă, până când opriți represiunea”, declara George Simion.

În ultima perioadă, liderul AUR a revenit în mai multe rânduri asupra solicitării de eliberare a lui Călin Georgescu, inclusiv de la tribuna Parlamentului.

Înaintea votului de învestitură pentru Guvernul Niculescu, George Simion afirma că membrii formațiunii sale nu se dezic de principiile și de crezul lor politic și nici de Călin Georgescu.

În ziua învestirii Guvernului, liderul AUR a transmis, tot de la tribuna Parlamentului: „O zic clar și tare, de la tribuna acestui Parlament, libertate pentru Călin Georgescu”.

Fostul candidat la Președinție se află în arest preventiv în dosarul de înșelăciune, în care prejudiciul este estimat la 1,1 milioane de euro.