Din cuprinsul articolului Schimbări majore în Statutul PNL: Structuri desființate și un singur prim-vicepreședinte

Partidul Național Liberal a intrat oficial în linie dreaptă pentru organizarea Congresului Extraordinar de duminică, 21 iunie 2026, care va avea loc la Romexpo, în București. Consiliul Național al formațiunii a aprobat convocarea evenimentului și a dat undă verde pentru depunerea moțiunilor care vor stabili noua conducere a partidului.

Conform calendarului oficial anunțat de PNL, depunerea moțiunilor pentru șefia partidului este deschisă, iar termenul-limită strict a fost fixat pentru sâmbătă, 20 iunie 2026, la ora 17:00.

Convocarea Congresului a strâns o majoritate de 85% în cadrul Consiliului Național Extraordinar, desfășurat vineri seară în format mixt (fizic și online). Dintre reprezentanții liberali, 566 au votat „pentru”, 97 s-au opus, iar 19 s-au abținut. La evenimentul de duminică este stabilită o normă de reprezentare de 2.500 de delegați.

Pe lângă stabilirea conducerii, miza centrală a Congresului de duminică o reprezintă modificarea Statutului PNL, proiect aprobat deja în Consiliul Național cu 551 de voturi „pentru”, 128 „împotrivă” și 3 abțineri.

Modificările vizează o reorganizare profundă a modului în care partidul este condus și o clarificare a regulilor interne:

Desființarea BEX: Structura Biroului Executiv (BEX) va fi desființată, fiind considerată „nefuncțională”. Atribuțiile acesteia vor fi integrate în totalitate în noua structură centrală de conducere, Biroul Permanent Național (BPN).

Un singur prim-vicepreședinte: Numărul total de prim-vicepreședinți ai partidului se reduce drastic, scăzând de la patru persoane la una singură.

Revenirea la moțiuni: Conducerea PNL va fi aleasă pe baza depunerii de moțiuni de echipă.

Noua Comisie Națională pentru Litigii: Se înființează o structură specială care va judeca exclusiv litigiile ce rezultă din sancțiunile aplicate membrilor de partid. Totodată, procedurile de sancționare internă vor fi clarificate la nivel statutar.