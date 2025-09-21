Vremea

Ploi și brumă. Se schimbă vremea în România în mod radical

Ploi și brumă. Se schimbă vremea în România în mod radicaltoamna / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Meteorologii ANM avertizează că în ultima parte a săptămânii vom resimți primele zile autentice de toamnă.

După un început de săptămână cu temperaturi de vară, vremea se va răci treptat, iar ploile și vijeliile vor fi prezente pe arii extinse în aproape toată țara.

„Ne așteaptă o schimbare semnificativă a vremii, cu temperaturi în scădere și precipitații, mai ales de joi înainte”, a declarat un reprezentant ANM.

Primele zile de toamnă vin cu temperaturi în scădere

Săptămâna va debuta cu temperaturi ridicate, mult mai mari decât cele obișnuite pentru sfârșitul lunii septembrie.

Luni și marți, valorile maxime vor oscila între 22 și 32 de grade, iar minimele vor fi între 7 și 18 grade, cu excepția estului Transilvaniei, unde se pot înregistra chiar valori în jur de 1 grad.

Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane și în Banat.

Dimineața și noaptea se vor semnala condiții de ceață, în special în depresiuni și pe văi.

În anumite zone ale Carpaților Orientali, este posibil să apară brumă, anunțând astfel trecerea treptată spre un climat de toamnă autentică.

La București, vremea va fi frumoasă, cu maxime între 26 și 28 de grade și minime de 11…13 grade.

Ploi și intensificări ale vântului începând de joi

Începând de miercuri și joi, temperaturile vor începe să scadă în majoritatea regiunilor, în special în vest, nord și nord-est.

Vor apărea averse izolate, descărcări electrice și intensificări ale vântului în sud-est, sud și sud-vest.

Temperaturile maxime vor varia între 15 și 27 de grade, iar minimele vor coborî până la valori negative în depresiunile Carpaților Orientali, unde se vor semnala condiții de brumă.

În Capitală, mercurul termometrelor va indica 20…22 de grade în timpul zilei și 7…9 grade noaptea, cu intensificări ale vântului pe durata zilei.

Specialiștii recomandă precauție pentru șoferi și pentru cei care desfășoară activități în aer liber, din cauza ploilor și a posibilelor descărcări electrice.

Primele zile de toamnă aduc schimbări vizibile în întreaga țară

Efectele schimbării vremii vor fi resimțite de toți cetățenii, în special în zonele montane și în depresiuni.

Temperaturile mai scăzute, ploile și bruma dimineții indică începutul real al toamnei.

Meteorologii subliniază că această variație bruscă este caracteristică perioadei de tranziție dintre vară și toamnă.

„Este momentul în care trebuie să ne adaptăm la condiții mai reci și să fim atenți la vremea de dimineață și noaptea”, explică reprezentantul ANM.

În concluzie, primele zile autentice de toamnă se vor manifesta prin răcirea vremii, precipitații locale și brumă, marcând tranziția clară de la temperaturile de vară către un climat specific toamnei.

Locuitorii din întreaga țară trebuie să fie pregătiți pentru această schimbare, să își ajusteze activitățile și să acorde atenție prognozei meteo actualizate zilnic.

