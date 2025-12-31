Ingredientul din bucătărie este o mină de aur pentru șoferi. Investiție minimă pentru a elimina cel mai mare coșmar

Specialiștii recomandă folosirea pliculețelor de ceai în interiorul vehiculului. Datorită proprietăților absorbante, aceste pliculețe pot reduce acumularea de umiditate pe geamuri, îmbunătățind vizibilitatea și siguranța la volan. Metoda este ieftină și ușor de aplicat, fiind o soluție recomandată mai ales în sezonul rece, informează Express.

Temperaturile scăzute din această perioadă creează probleme șoferilor, care se trezesc dimineața cu geamurile mașinilor acoperite de condens. Cu cât aerul rece de afară este mai intens, cu atât geamurile aburesc mai rapid când intră în contact cu aerul cald din interior.

Deși condensul poate dura câteva minute bune până dispare, există o soluție simplă și ieftină: pliculețele de ceai folosite. În special ceaiul negru și verde sunt foarte eficiente, deoarece frunzele conțin substanțe absorbante care elimină excesul de umiditate din aer. Practic, ele funcționează ca un dezumidificator natural, reducând condensul și aburirea geamurilor și făcând diminețile geroase mai puțin stresante pentru șoferi.

Așadar, pentru a preveni formarea condensului și a reduce riscul de accidente sau amenzi, experții recomandă o soluție simplă: plasarea câtorva pliculețe de ceai folosite sau a unor boluri mici cu ceai vrac în mașină, de exemplu pe bord sau în buzunarele ușilor. Frunzele de ceai absorb excesul de umiditate, ajutând geamurile să rămână mai clare și vizibilitatea să fie mai bună în condiții de iarnă.

Codul Rutier impune ca șoferii să își dezaburească complet geamurile înainte de a pleca la drum, deoarece vizibilitatea redusă poate fi periculoasă. Conducerea cu parbrizul aburit poate atrage amenzi și puncte de penalizare, mai ales dacă șoferii produc un accident.

Ben Pitcher, specialist în autovehicule la DPF Experts, recomandă o soluție simplă și accesibilă și anume, pliculețele de ceai.

„Pliculețele de ceai, în special ceaiul negru sau verde, sunt absorbante naturale de umezeală. Plasarea lor în mașină poate ajuta la reducerea condensului, mai ales în lunile mai reci. Deși nu sunt la fel de puternice ca dezumidificatoarele profesionale, sunt o soluție ieftină și ecologică pentru combaterea umezelii minore”, explică Ben Pitcher.

Ceaiul verde și cel negru nu doar că absorb umezeala acumulată atunci când temperatura din interiorul mașinii diferă de cea exterioară, dar au și un efect suplimentar: îmbunătățesc mirosul vehiculului. Pliculețele de ceai pot neutraliza mirosurile neplăcute, lăsând mașina mai proaspătă, fără efort suplimentar.

Ben Pitcher menționează că și pliculețele de silicagel, întâlnite frecvent în ambalajele pentru încălțăminte, electronice sau produse alimentare, pot avea un efect similar.

„Pliculețele de silicagel, care se găsesc frecvent în ambalaje, sunt excelente la absorbția umezelii. Colectarea câtorva și plasarea lor în interiorul mașinii poate ajuta la controlul condensului. Deși nu vor curăța instantaneu geamurile aburite, ele pot ajuta la reducerea umezelii și la menținerea parbrizului mai curat pentru mai mult timp”, explică Pitcher.