Spontaneitatea este una dintre trăsăturile asociate frecvent cu anumite semne zodiacale. Mai multe publicații internaționale de profil au realizat clasamente ale zodiilor considerate cele mai impulsive, aventuroase și dispuse să ia decizii pe moment.

O analiză a patru surse diferite în limba engleză arată că aceleași nume apar constant în top: Berbec, Gemeni, Săgetător și Leu. Aceste semne sunt descrise drept persoane care preferă experiențele noi, schimbările rapide și planurile de ultim moment.

Potrivit AstroTalk, Berbecul este considerat unul dintre cele mai spontane semne. Guvernat de planeta Marte, acest semn este asociat cu acțiunea rapidă și dorința de a începe proiecte noi fără prea multe ezitări.

Horoscope.com notează că nativii Berbec tind să acționeze pe baza instinctului și sunt adesea percepuți drept impulsivi deoarece preferă să reacționeze imediat în loc să analizeze îndelung situațiile.

Gemenii apar în toate clasamentele dedicate spontaneității. Publicația Bustle îi descrie drept persoane adaptabile, curioase și dispuse să accepte invitații sau aventuri neplanificate aproape fără ezitare.

Times of India subliniază că Gemenii se plictisesc repede de rutină și caută permanent experiențe noi, ceea ce îi face greu de anticipat pentru cei din jur.

Dacă există un semn asociat aproape unanim cu aventura, acesta este Săgetătorul. Bustle îl descrie drept zodia care își schimbă planurile din mers și privește orice obstacol ca pe o oportunitate pentru o nouă experiență.

Și AstroTalk îl include în topul celor mai spontane zodii, evidențiind dorința constantă de explorare și disponibilitatea de a încerca lucruri noi fără prea multe pregătiri.

Într-un material publicat de People, astrologii citați caracterizează Săgetătorul ca fiind extrovertit, aventuros și atras de risc și spontaneitate.

Leii nu sunt impulsivi în același mod ca Berbecii sau Săgetătorii, însă mai multe surse îi includ printre cele mai spontane semne datorită entuziasmului și dorinței de a trăi experiențe memorabile.

Times of India arată că Leii sunt predispuși să organizeze evenimente pe neașteptate, să accepte provocări noi și să transforme activitățile obișnuite în experiențe speciale.

Pe lângă cele patru semne care apar constant în clasamente, unele publicații menționează și Vărsătorul sau Peștii. Aceste zodii sunt descrise ca fiind imprevizibile și deschise la experiențe neobișnuite, însă nu sunt prezente în toate topurile analizate