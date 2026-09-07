Președintele Nicușor Dan va merge luni, 7 septembrie, în județul Călărași, unde va vizita Școala Gimnazială nr. 1 din Curcani, în prima zi a noului an școlar. După-amiază, șeful statului va reveni la Palatul Cotroceni, unde va conduce o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Programul zilei începe la ora 10:30, când Nicușor Dan este așteptat la unitatea de învățământ din comuna Curcani.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, președintele va ajunge la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani, aflată pe strada Peneș Curcanul nr. 47. Vizita are loc chiar în prima zi de cursuri din anul școlar 2026-2027.

Anul școlar a început administrativ la 1 septembrie, însă pentru majoritatea elevilor cursurile debutează luni, 7 septembrie. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, noul an școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru cei mai mulți elevi, cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027.

După programul din prima parte a zilei, Nicușor Dan va reveni la Palatul Cotroceni pentru reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Pe agenda ședinței se află mai multe subiecte legate de apărare și securitate națională. Membrii CSAT vor analiza Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036.

În discuție va intra și programul „Armata României 2044”. Totodată, pe agenda reuniunii se află documentul de analiză privind implementarea SAFE.

Un alt subiect care va fi analizat în CSAT vizează relația cu Statele Unite în domeniul militar. Membrii Consiliului vor discuta termenii de referință privind o analiză realizată la nivelul Departamentului american al Războiului.

Documentul privește postura și locurile de dislocare ale forțelor SUA în Europa.

În cadrul aceleiași reuniuni va fi analizată și posibilitatea consolidării prezenței militare americane pe teritoriul României.

Pe agenda ședinței CSAT sunt incluse și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale. Astfel, programul de luni al președintelui Nicușor Dan începe cu o vizită într-o școală din județul Călărași și continuă, în a doua parte a zilei, cu reuniunea de la Palatul Cotroceni dedicată subiectelor de apărare și securitate.