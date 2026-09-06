Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni, 7 septembrie 2026, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni. Ședința va avea pe agendă planurile de dezvoltare ale Armatei României, implementarea programului european SAFE și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării.

Reuniunea va include mai multe documente și programe care privesc securitatea națională și capacitățile de apărare ale României.

Membrii CSAT, alături de președintele Nicușor Dan, vor analiza Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Documentul stabilește direcțiile în care urmează să fie dezvoltate și modernizate capacitățile militare ale țării în următorul deceniu.

Un alt punct de pe ordinea de zi este Programul „Armata României 2044”. Acesta vizează obiectivele pe termen lung pentru dezvoltarea și transformarea Forțelor Armate.

Consiliul va discuta și despre punerea în aplicare a programului SAFE în România. Documentul aflat pe agenda ședinței a fost aprobat în cadrul unei reuniuni de lucru interinstituționale organizate la 13 august 2026.

Programul SAFE face parte dintre instrumentele europene create pentru consolidarea capacităților de apărare și pentru dezvoltarea industriei europene din acest domeniu.

În ședința de luni urmează să fie analizate modul de implementare în România și efectele programului asupra capacităților naționale de apărare.

Un alt subiect al reuniunii privește prezența militară a Statelor Unite în Europa și România.

Pe ordinea de zi se află Termenii de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război al SUA, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa.

În legătură cu acest document, CSAT va analiza și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

Subiectul este legat de poziția țării pe flancul estic al NATO și de situația de securitate din regiunea Mării Negre.

Agenda ședinței nu se limitează la cele trei teme anunțate.

Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării vor discuta și alte probleme de actualitate care țin de securitatea națională.

Reuniunea de luni va reuni astfel teme privind modernizarea și dezvoltarea Armatei, participarea României la mecanismele europene de apărare și cooperarea strategică cu Statele Unite.