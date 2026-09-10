Rezultatele modeste obținute de elevii din România la testările internaționale PISA sunt influențate direct de formatul în care se desfășoară examenele din sistemul autohton. Spre deosebire de evaluările naționale românești, care au loc exclusiv în format fizic, pe hârtie, testele PISA sunt complet digitalizate.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a precizat că rezultatele recente reflectă o perioadă lungă de acumulare din parcursul școlar al elevilor, dar și efectele nedorite ale crizelor sanitare din ultimii ani. Testările la care se face referire au fost susținute în primăvara anului 2025.

„Este vorba despre o evaluare care s-a desfăşurat acum un an şi jumătate aproape şi acumulează perioada de cei opt ani, nouă ani petrecuţi în şcoală de aceşti elevi. Deci este o perioadă mai lungă în care învăţământul a evoluat într-un anumit mod şi unul dintre evenimentele întâmplate atunci este pandemia. Deci vorbim de un virus biologic, dar şi de un virus cognitiv", a susţinut ministrul, conform profit.ro.

Mihai Dimian a subliniat că regresul înregistrat de România nu este un caz izolat, ci se înscrie într-o tendință scăzută observată la nivel internațional. Cu toate acestea, oficialul susține că decalajul față de țările membre OCDE poate fi recuperat prin investițiile recente, menționând crearea a peste 2.500 de laboratoare de științe destinate școlilor.

Punctul slab al elevilor din România rămâne capacitatea de a utiliza noțiunile teoretice în situații practice. În plus, lipsa exercițiului pe dispozitive digitale în cadrul evaluărilor curente din școli își spune cuvântul în momentul testărilor internaționale.

„Ceea ce ne spun aceste rezultate este că noi nu ştim să aplicăm aceste cunoştinţe sau chiar competenţe dezvoltate în viaţa reală, că trebuie să ne adaptăm mai bine viitorului şi aici atenţie la zona digitală, pentru că dincolo de rezultatele pe care le urmărim la lectură, matematică, ştiinţe, din acest an avem şi această parte de competenţe computaţionale şi, cum spuneam, ele pot afecta şi celelalte rezultate.

Gândiţi-vă că noi nu dăm teste pe calculator. Toate evaluările noastre, Evaluarea Naţională, dar nu neapărat, şi evaluările de clasa a doua, a patra, a şasea, sunt evaluări pe hârtie. Testul PISA este o evaluare pe calculator. Am trecut din 2022 la acest tip”, a mai afirmat ministrul Educaţiei.

Modernizarea infrastructurii școlare vizează 95.000 de clase, de care beneficiază între două și trei milioane de elevi. Digitalizarea oferă posibilitatea de a schimba abordarea pedagogică și modul în care sunt evaluate cunoștințele.

„Poţi să dai computer-based test, similar, putem să rezolvăm probleme mult mai aplicate decât am făcut acum, pe lângă ceea ce facem la cursurile obişnuite”, a spus ministrul, care a adăugat că 100.000 de profesori au fost formaţi în această perioadă, specializaţi în partea de pedagogie digitală.