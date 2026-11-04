Piața serviciilor logistice destinate comerțului online și distribuției transfrontaliere se consolidează prin integrarea companiei românești QeOPS în Grupul Pactic, furnizor european de servicii de livrare și fulfillment. Tranzacția aduce în grup o infrastructură de depozitare de 18.000 de metri pătrați, 40 de clienți de business și capacități de distribuție pentru retail și comerț electronic.

Pactic face parte din Grupul Sameday din 2024, iar QeOPS a fost deținută anterior de Cargus. Compania românească ajunge în grup în urma achiziției Cargus de către Sameday, care este și acționarul majoritar al Pactic.

Prin această integrare, Pactic își extinde activitatea dincolo de livrările internaționale de colete și include în oferta sa servicii de depozitare, administrare a stocurilor, pregătire a comenzilor și distribuție.

Operațiunile QeOPS aduc în Grupul Pactic o infrastructură de depozitare de 18.000 de metri pătrați și un portofoliu de 40 de clienți din România. În 2025, compania a procesat aproximativ 6 milioane de articole individuale și a gestionat peste 650.000 de colete. Acuratețea inventarului a fost de 99,99%, potrivit datelor comunicate de companie.

Portofoliul de clienți include Flanco, iSTYLE, OPPO, LEGO, Educlass și Adinish. Activitatea QeOPS acoperă atât distribuția pentru retailul tradițional, cât și serviciile de fulfillment pentru comerțul electronic.

Datele pentru 2025 arată că aproximativ 80% dintre articolele individuale procesate au fost destinate operațiunilor de retail, iar 20% au provenit din comenzile de e-commerce.

Integrarea aduce astfel în grup experiență în gestionarea unor fluxuri logistice diferite, de la distribuția unor volume mari de produse către magazine până la pregătirea comenzilor individuale plasate online.

Până acum, activitatea Pactic s-a concentrat în principal pe livrările transfrontaliere de colete, printr-o rețea de peste 40 de parteneri de curierat. Compania oferă servicii de transport internațional, soluții de ramburs și gestionarea retururilor, facilitând accesul comercianților la mai multe piețe europene.

Prin integrarea QeOPS, oferta se extinde către alte etape ale procesului logistic: depozitarea mărfurilor, gestionarea stocurilor, procesarea și pregătirea comenzilor, distribuția și retururile.

„Pactic și-a construit activitatea ajutând companiile să se extindă peste granițe, însă ambițiile noastre depășesc ideea de livrare a coletelor. Ne dorim să ne sprijinim clienții pe parcursul întregului proces logistic, de la depozitare și pregătirea comenzilor până la livrare și retururi”, a declarat Colin Snead, CEO al Pactic.

Acesta a precizat că integrarea QeOPS reunește experiența companiei românești în fulfillment cu rețeaua europeană de livrare a Pactic. Potrivit lui Snead, România reprezintă o piață importantă pentru dezvoltarea grupului și o bază pentru deservirea atât a companiilor locale, cât și a brandurilor internaționale.

Integrarea operațiunilor QeOPS este însoțită și de o schimbare în structura de conducere a grupului. Paul Copil, în prezent CEO al QeOPS, va prelua funcția de Chief Operating Officer (COO) al Pactic.

Numirea sa aduce în echipa de conducere experiența acumulată în domeniul serviciilor de fulfillment, al distribuției pentru retail și al administrării depozitelor.

„Pactic dispune deja de o rețea europeană de livrare bine dezvoltată și de o experiență vastă în logistica transfrontalieră. Ceea ce aducem în grup este expertiza operațională suplimentară și infrastructura necesară pentru a susține o gamă mai largă de servicii logistice”, a declarat Paul Copil.

Acesta a mai spus că experiența acumulată în colaborarea cu firmele din România va fi pusă în comun cu resursele internaționale ale Pactic, pentru dezvoltarea serviciilor destinate companiilor care activează pe mai multe piețe.

Extinderea operațiunilor din România are loc în contextul în care retailerii și companiile de comerț electronic care vând în alte țări trebuie să gestioneze stocuri, comenzi, transporturi și retururi pe mai multe piețe.

Colaborarea cu furnizori diferiți pentru fiecare etapă poate însemna operațiuni administrative și logistice suplimentare. Prin integrarea serviciilor QeOPS cu rețeaua europeană de curierat, Pactic urmărește să ofere companiilor posibilitatea de a gestiona mai multe dintre aceste activități printr-un singur furnizor.

Clienții QeOPS vor putea accesa rețeaua internațională de livrare a Pactic, în timp ce firmele care lucrează deja cu Pactic vor avea la dispoziție servicii suplimentare de depozitare, fulfillment și distribuție.

Compania intenționează să dezvolte aceste servicii sub brandul Pactic, prin reunirea infrastructurii și experienței operaționale din România cu rețeaua sa de parteneri de curierat din Europa.