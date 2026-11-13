Compania Microsoft nu a descoperit până în prezent dovezi care să indice că întreruperea majoră a serviciilor Outlook și Microsoft 365 ar fi fost provocată de un atac cibernetic sau de o acțiune de tip malware.

Anunțul a fost făcut vineri de unul dintre vicepreședinții executivi ai companiei americane, Charles Lamanna, după mai bine de 12 ore în care utilizatorii s-au confruntat cu probleme de acces la serviciile de mesagerie și cloud.

Reprezentantul Microsoft a transmis informația într-un mesaj publicat pe platforma X, precizând că investigațiile nu au identificat indicii privind o intervenție malițioasă.

„În acest stadiu, pot să confirm că nu există niciun semn de acțiune malware sau atac cibernetic”, a declarat Charles Lamanna.

Între timp, compania a continuat operațiunile de remediere a defecțiunilor care au afectat infrastructura sa tehnologică. Echipele Microsoft au lucrat pe parcursul nopții de joi spre vineri pentru instalarea unor actualizări și corecții software, cunoscute sub denumirea de patch-uri, pe serverele afectate.

Primele intervenții nu au produs însă rezultatele așteptate, iar compania a recunoscut că revenirea serviciilor la funcționarea normală întâmpină dificultăți. Microsoft a transmis inițial că reparațiile efectuate în timpul nopții nu au avut „efectul scontat”, ceea ce a prelungit perioada de indisponibilitate și problemele întâmpinate de clienți.

Vineri dimineață, situația a dat însă primele semne de îmbunătățire. În jurul orei 8:00 GMT, respectiv 10:00, ora României, compania a anunțat că observă rezultate „pozitive” în urma instalării patch-urilor pe serverele afectate.

Cu toate acestea, intervențiile tehnice nu însemnau că toate serviciile reveniseră deja la parametri normali, iar Microsoft continua să lucreze pentru remedierea completă a problemelor.

Charles Lamanna și-a cerut scuze utilizatorilor afectați de întrerupere și a transmis că echipele companiei depun eforturi pentru rezolvarea situației.

„Ne pare rău că penele care au avut loc astăzi au cauzat neplăceri clienților noștri și lucrăm să rezolvăm această problemă”, a afirmat vicepreședintele executiv al Microsoft.

Incidentul a afectat servicii utilizate pe scară largă de companii și persoane fizice, inclusiv platforma de e-mail Outlook și suita Microsoft 365.