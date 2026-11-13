Microsoft nu a identificat indicii privind un atac cibernetic în spatele penei mondiale care afectează Outlook și Microsoft 365
- Iuliu Vlădescu
- 13 noiembrie 2026, 14:47
Compania Microsoft nu a descoperit până în prezent dovezi care să indice că întreruperea majoră a serviciilor Outlook și Microsoft 365 ar fi fost provocată de un atac cibernetic sau de o acțiune de tip malware.
Microsoft nu a identificat indicii privind un atac cibernetic în spatele penei mondiale
Anunțul a fost făcut vineri de unul dintre vicepreședinții executivi ai companiei americane, Charles Lamanna, după mai bine de 12 ore în care utilizatorii s-au confruntat cu probleme de acces la serviciile de mesagerie și cloud.
Reprezentantul Microsoft a transmis informația într-un mesaj publicat pe platforma X, precizând că investigațiile nu au identificat indicii privind o intervenție malițioasă.
„În acest stadiu, pot să confirm că nu există niciun semn de acțiune malware sau atac cibernetic”, a declarat Charles Lamanna.
Echipele companiei lucrează la remedierea problemei
Între timp, compania a continuat operațiunile de remediere a defecțiunilor care au afectat infrastructura sa tehnologică. Echipele Microsoft au lucrat pe parcursul nopții de joi spre vineri pentru instalarea unor actualizări și corecții software, cunoscute sub denumirea de patch-uri, pe serverele afectate.
Primele intervenții nu au produs însă rezultatele așteptate, iar compania a recunoscut că revenirea serviciilor la funcționarea normală întâmpină dificultăți. Microsoft a transmis inițial că reparațiile efectuate în timpul nopții nu au avut „efectul scontat”, ceea ce a prelungit perioada de indisponibilitate și problemele întâmpinate de clienți.
Vineri dimineață, situația a dat însă primele semne de îmbunătățire. În jurul orei 8:00 GMT, respectiv 10:00, ora României, compania a anunțat că observă rezultate „pozitive” în urma instalării patch-urilor pe serverele afectate.
Microsoft le cere scuze clienților
Cu toate acestea, intervențiile tehnice nu însemnau că toate serviciile reveniseră deja la parametri normali, iar Microsoft continua să lucreze pentru remedierea completă a problemelor.
Charles Lamanna și-a cerut scuze utilizatorilor afectați de întrerupere și a transmis că echipele companiei depun eforturi pentru rezolvarea situației.
„Ne pare rău că penele care au avut loc astăzi au cauzat neplăceri clienților noștri și lucrăm să rezolvăm această problemă”, a afirmat vicepreședintele executiv al Microsoft.
Incidentul a afectat servicii utilizate pe scară largă de companii și persoane fizice, inclusiv platforma de e-mail Outlook și suita Microsoft 365.